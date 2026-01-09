Málaga se exhibe ante una delegación europea que estudia las candidaturas a la futura sede de la EUCA

Una delegación europea se ha desplazado a Málaga para conocer sobre el terreno los activos que la ciudad ofrece en su candidatura a albergar la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA). El grupo está integrado por representantes de seis países —Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Hungría y Bulgaria— y ha visitado entre este jueves y el viernes las tres posibles sedes de oficinas incluidas en el dossier, además de Málaga TechPark y distintos espacios del centro de la capital.

La candidatura de Málaga fue presentada oficialmente por el Gobierno de España, con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, el pasado 27 de noviembre, dentro del proceso abierto por la Comisión Europea para decidir la ubicación de este nuevo organismo.

Qué es la EUCA y por qué Málaga quiere ser sede

La creación de la futura Autoridad Aduanera de la Unión Europea forma parte del paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023, cuyo objetivo es modernizar la Unión Aduanera, reforzar su gobernanza y actuar como motor de las reformas previstas en el nuevo sistema aduanero europeo.

La EUCA, según la Comisión, será clave para coordinar la gestión del riesgo y los datos aduaneros a escala europea, en un contexto marcado por el aumento del comercio electrónico y la presión sobre los sistemas de control en frontera.

La ubicación de la EUCA se decidirá mediante votación de los colegisladores europeos, es decir, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, siguiendo un procedimiento de selección tasado y transparente basado en criterios aprobados en una convocatoria pública.

Entre los criterios de evaluación se encuentran:

Disponibilidad y adecuación de oficinas

Conectividad digital y comunicaciones

Oferta hotelera

Ecosistema empresarial, tecnológico y educativo

Accesibilidad y capacidad de acogida

De la Torre atiende a la delegación europea que estudia la candidatura de Málaga a ser sede de la EUCA. / Ayuntamiento de Málaga

Málaga compite con otras ocho sedes europeas

Además de Málaga, concurren otras ocho ciudades europeas: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

La competencia, por tanto, se presenta reñida, en un proceso que aún está ligado al avance de las negociaciones legislativas sobre el paquete aduanero europeo y a la evaluación de los expedientes presentados por cada candidatura.

Según las fuentes oficiales, la visita ha permitido a los representantes europeos conocer de forma presencial:

Las tres posibles oficinas incluidas en el dossier de candidatura: Se trata de tres proyectos privados de oficinas como Ágora, junto a Tabacalera; Noa, entre las torres de Martiricos y el estadio de La Rosaleda; y Marítimo 26, en el paseo marítimo Antonio Machado.

Málaga TechPark , como elemento clave del ecosistema tecnológico.

, como elemento clave del ecosistema tecnológico. El Centro de Málaga, en lo relativo a conectividad, servicios y capacidad de acogida.

La candidatura malagueña se apoya en factores como su conectividad, infraestructuras logísticas y el peso del ecosistema empresarial y digital, argumentos que ya han sido defendidos por el Gobierno y las instituciones andaluzas en Bruselas