Málaga, en el 'top 3' de las mejores ciudades de España para comer vegano: con multitud de propuestas y precios asequibles

Málaga es una de las mejores ciudades de toda España para comer vegano. Así lo ha demostrado un estudio que ha analizado la oferta gastronómica de 48 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes y que ha concluido que la capital malagueña se encuentra en el 'top 3' de los municipios 'vegan friendly'.

Es lo que se desprende del informe elaborado por el proveedor de atención médica ZAVA, que ha querido conocer cómo de fácil es encontrar opciones veganas en las principales ciudades españolas.

Málaga, en el top 3 de las ciudades veganas de España

Así, el estudio ha analizado tanto restaurantes con opciones veganas claramente identificadas en su carta, como locales centrados exclusivamente en los platos veganos, y ha ajustado los datos según su población para ofrecer "una visión completa de la accesibilidad al veganismo".

Una información que ha mostrado que Málaga es la tercera ciudad de toda España con mayor oferta vegana gracias a su amplia variedad de propuestas y sus precios asequibles. De ese modo, solo dos municipios superan al territorio malagueño: Granada y Alcobendas.

Tarta de manzana vegana. / Shutterstock

Cuántos restaurantes con opciones veganas hay en Málaga

Tal y como muestra el informe, Málaga tiene 5,76 restaurantes con opción vegana por cada 10.000 habitantes, mientras que el dato de Granada es de 10,16 y el de Alcobendas 2,98.

En cuanto al porcentaje de restaurantes en total que tienen opciones veganas, el dato de Málaga es de 12,44%, mientras que el de Granada es de 14,18% y Alcobendas 10,63%.

Comparativa de Málaga con Granada y Alcobendas

Si se observa la cifra de restaurantes dedicados exclusivamente a la comida vegana por cada 10.000 habitantes, el dato de Málaga es de 0,168, inferior al de Granada, con 0,427 y Alcobendas, con 2,139.

Por su parte, el porcentaje de restaurantes exclusivamente veganos en la ciudad de Málaga es del 0,36%, mientras que el de Granada es de 0,60% y el de Alcobendas de 7,64%.

Todo esto deja la oferta culinaria vegana de Málaga con una nota media de 9,09 sobre 10, solo superada por Granada, con un 9,63, y Alcobendas, con 9,19.

Cómo se posiciona Málaga frente a otras grandes ciudades españolas

Con estos datos, Málaga supera a otras ciudades españolas con amplia tradición culinaria y de innovación, como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Salamanca.

En el lado contrario se encuentra Parla, que se sitúa en la parte baja del ranking con una puntuación de 1,41, mientras que la mayor ciudad del país, Madrid, considerada uno de los principales bastiones gastronómicos de la geografía nacional, está en mitad del ranking con una nota media de 6,85.

Hamburguesa vegana. / Getty Images

De ese modo, Málaga se ha convertido en una de las mejores ciudades de toda España para los amantes de la comida vegana y uno de los mayores reductos de innovación y adecuación que mantiene su cuidada gastronomía tradicional y suma nuevas adaptaciones y alternativas culinarias reales.