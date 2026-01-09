Málaga abre una unidad de hospitalización breve para adolescentes ante el aumento de los problemas de salud mental

Málaga contará a partir del próximo lunes 12 de enero con una Unidad de Hospitalización Breve para Adolescentes con problemas de salud mental, una respuesta al notable incremento de casos en la población infanto-juvenil registrado en los últimos años. Se trata de la sexta unidad de estas características creada en Andalucía, que permitirá reforzar la atención especializada a menores que requieren ingresos de corta duración.

La unidad, ubicada en el edificio Guadalmedina, dependiente del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha sido inaugurada este viernes por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha subrayado que la salud mental es una "prioridad" para el Gobierno andaluz.

Las nuevas instalaciones, destinadas a menores entre 14 y 17 años, están equipadas con seis camas, ampliables a diez en función de las necesidades, y cuenta con 24 profesionales contratados expresamente para atender este servicio.

En concreto, según ha detallado el consejero, se han incorporado dos facultativos especialistas de área, tres enfermeras especialistas en Salud Mental, seis enfermeros, un terapeuta ocupacional, seis TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) y seis celadores conductores, que supondrán un gasto anual de 1,2 millones de euros. En cuanto a la obra de adecuación, ha supuesto una inversión de casi medio millón de euros.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, inaugura la Unidad de Hospitalización Breve para Adolescentes con problemas de salud mental / Álex Zea

Edificio Guadalmedina

La unidad se ha integrado en el edificio Guadalmedina, que ya acoge la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria (UTCA), así como los hospitales de día de TCA y de Salud Mental Infanto-Juvenil. De esta manera, el centro suma 77 profesionales dedicados a la atención de la salud mental de niños y adolescentes.

“Ahora completamos este servicio con esta Unidad de Hospitalización Breve para Adolescente”, ha destacado Sanz, que ha explicado que esta unidad permitirá que “los menores de entre 14 y 17 años puedan ser hospitalizados y reciban una atención especializada cuando sufran una crisis por un trastorno mental moderado o grave en el menor tiempo posible”.

Atención a 80 menores

Se estima que cada año pasarán por esta unidad entre 70 y 80 menores, por motivos que abarcan desde cuadros de inicio de trastorno psicótico, trastornos de personalidad, episodios depresivos graves o intentos de suicidio. “Hay una importante epidemia de las autolesiones y los intentos de suicidio en estas edades, que están causando un problema de salud importante, especialmente agravado desde después de la pandemia”, ha señalado el psiquiatra Antonio Bordallo, director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, inaugura la Unidad de Hospitalización Breve para Adolescentes con problemas de salud mental / Álex Zea

El especialista ha precisado que, tal y como indica el nombre de la unidad, el objetivo es que los menores permanezcan hospitalizados el menor tiempo posible. “Lo máximo que nos gustaría que estuviera aquí un niño ingresado serían dos semanas. Más tiempo es una ruptura muy importante para un adolescente en su vida cotidiana”, ha remarcado. El doctor ha añadido que la unidad cuenta con un equipo de intervención transicional para acompañar al menor una vez reciba el alta.

Aumento problemas salud mental

El doctor Bordallo ha destacado asimismo que en los últimos años se ha producido un “aumento exponencial” de la demanda asistencial por parte de la población infanto-juvenil. “Antiguamente, tener a un chaval ingresado era una cosa esporádica, podía haber, a lo mejor, un niño cada dos meses. Ahora, las camas que hemos venido utilizando están ocupadas permanentemente”, ha puesto de ejemplo.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, saluda a los profesionales de la unidad / Álex Zea

El centro dispone también de un plan funcional de la Unidad de Atención Especializada Infanto-adolescente y un Programa de Atención Intensiva Domiciliaria en crisis suicida como alternativa a la hospitalización. “Ahora, además, para aquellos casos en los que el tratamiento no ha sido suficiente para resolver la crisis y sea necesaria la hospitalización, contamos con esta unidad de hospitalización”, ha incidido el consejero.

Atención diferenciada

El titular de Sanidad ha recordado que hasta 2019 únicamente las provincias de Jaén y Almería contaban con unidades de hospitalización diferenciadas, por lo que los niños andaluces debían ser hospitalizados junto a adultos, en las plantas de pediatría o trasladarse a otras provincias. Desde entonces, se han creado nuevas unidades en Cádiz, Granada, Sevilla y, ahora, Málaga.

Asimismo, ha subrayado que sólo en los dos últimos años se han invertido 14,2 millones de euros en infraestructuras para salud mental en 36 proyectos distribuidos en toda la comunidad autónoma, lo que ha contribuido a que “Andalucía destaque a nivel nacional en el cumplimiento de la diferenciación de espacios de atención de la salud mental de niños y adolescentes de los destinados a adultos”. De hecho, “ya hemos alcanzado esta diferenciación en el 99%”.

El consejero ha estado acompañado en este acto por el delegado de Sanidad de Málaga, Carlos Bautista; la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus, y el director gerente del Hospital Regional de Málaga, José Antonio Ortega, entre otras autoridades.

Acto único

Durante su comparecencia ante los medios, Sanz ha recordado que también a partir del próximo 12 de enero se extenderá el acto único para la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con "alta" sospecha de cáncer de mama a todas las unidades de mama de Andalucía. Un “avance importante”, según el consejero, que ha precisado que se hará en los casos de BI-Rad 4 y 5.

El acto único consiste en realizar en un mismo día y lugar todas las pruebas necesarias —mamografía, ecografía o biopsia— para evitar que las mujeres deban desplazarse en varias ocasiones. Sanz ha reconocido que este procedimiento ya se llevaba a cabo en algunos hospitales, pero que, desde el próximo lunes, se garantizará en las 32 unidades de mama de la comunidad.