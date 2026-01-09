Casi la mitad de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas

Las carreteras interurbanas de la provincia de Málaga sumaron el año pasado 35 fallecidos, dos menos que los registrados el ejercicio anterior. El balance que ha difundido este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT) pone el foco sobre los motoristas, el grupo que mayor mortalidad arrojó con un total de 16 fallecidos (15 en motocicletas y uno en ciclomotor). Este dato representa el 45,7% de los fallecidos en nuestras carreteras y supone más del doble de las siete personas que perdieron la vida cuando circulaban en coches. En 2024, los motoristas fallecidos fueron 11. Por tipo de vehículo, destacan los tres ciclistas muertos en este periodo y otras dos personas que viajaban en furgonetas. Los peatones fallecidos en estas vías han disminuido de forma notable, pasando de los 6 de 2024 a una víctima mortal en 2025.

Las vías convencionales concentraron 22 fallecidos en la provincia de Málaga, dato que supone el 62,8% del total

Como años atrás, las vías convencionales fueron las que más accidentes mortales registraron. Hasta 22 personas, el 62,8% del total, perdieron la vida en este tipo de carreteras frente a las 12 muertes registradas en autovías y una en autopista. El tipo de accidente que más fallecidos arrojó, algo más de la mitad, fue la colisión entre vehículos en marcha, seguido de la colisión del vehículo con un obstáculo en la calzada, la salida de vía, caída, el atropello y el vuelco.

Causas

La conducción distraída vuelve a ser la causa más común de los accidentes mortales. La DGT señala que esta circunstancia está detrás del 35,29% de los siniestros, muy por encima de la velocidad inadecuada (29,41%), el cansancio (8,82%) o los adelantamientos antirreglamentarios (8,82%). La conducción negligente y no respetar la prioridad generaron el 5,88% de los accidentes en cada caso. El balance de la DGT también detalla que la edad medida de los fallecidos este pasado año es de 40 años. Por franjas horarias, el informe destaca que 12 muertes tuvieron lugar entre las 7.00 y las 14.00 horas, mientras que entre las 14.00 y las 20.00 se produjeron 11 óbitos.