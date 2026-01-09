Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Casi la mitad de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas

El balance de 2025 se cierra con un total de 35 víctimas mortales, dos menos que el año anterior, pero con un incremento del 45.4% en los vehículos de dos ruedas con motor

Imagen de la MA-20, una de las vías con mayor siniestralidad entre los motoristas.

Jose Torres

Las carreteras interurbanas de la provincia de Málaga sumaron el año pasado 35 fallecidos, dos menos que los registrados el ejercicio anterior. El balance que ha difundido este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT) pone el foco sobre los motoristas, el grupo que mayor mortalidad arrojó con un total de 16 fallecidos (15 en motocicletas y uno en ciclomotor). Este dato representa el 45,7% de los fallecidos en nuestras carreteras y supone más del doble de las siete personas que perdieron la vida cuando circulaban en coches. En 2024, los motoristas fallecidos fueron 11. Por tipo de vehículo, destacan los tres ciclistas muertos en este periodo y otras dos personas que viajaban en furgonetas. Los peatones fallecidos en estas vías han disminuido de forma notable, pasando de los 6 de 2024 a una víctima mortal en 2025.

Las vías convencionales concentraron 22 fallecidos en la provincia de Málaga, dato que supone el 62,8% del total

Como años atrás, las vías convencionales fueron las que más accidentes mortales registraron. Hasta 22 personas, el 62,8% del total, perdieron la vida en este tipo de carreteras frente a las 12 muertes registradas en autovías y una en autopista. El tipo de accidente que más fallecidos arrojó, algo más de la mitad, fue la colisión entre vehículos en marcha, seguido de la colisión del vehículo con un obstáculo en la calzada, la salida de vía, caída, el atropello y el vuelco.

Causas

La conducción distraída vuelve a ser la causa más común de los accidentes mortales. La DGT señala que esta circunstancia está detrás del 35,29% de los siniestros, muy por encima de la velocidad inadecuada (29,41%), el cansancio (8,82%) o los adelantamientos antirreglamentarios (8,82%). La conducción negligente y no respetar la prioridad generaron el 5,88% de los accidentes en cada caso. El balance de la DGT también detalla que la edad medida de los fallecidos este pasado año es de 40 años. Por franjas horarias, el informe destaca que 12 muertes tuvieron lugar entre las 7.00 y las 14.00 horas, mientras que entre las 14.00 y las 20.00 se produjeron 11 óbitos.

TEMAS

Málaga, en el 'top 3' de las mejores ciudades de España para comer vegano: con multitud de propuestas y precios asequibles

Casi la mitad de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas

ZBE en Málaga: denuncian que no se multan a los coches con matrícula extranjera

Ahorro de 200 euros por hijo: la vacuna contra el rotavirus llegará a Málaga en 2026

El barco con el que Cristóbal Colón descubrió América atraca al Puerto de Málaga: precios y visitas

Unicaja reorganiza su negocio de banca minorista para acelerar la especialización y reforzar su posicionamiento estratégico

Una mujer se encierra en la terraza para escapar de su expareja: la Policía detiene al agresor en Málaga

