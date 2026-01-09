Primera agresión de 2026: amenazan de muerte a un enfermero en el centro de salud Trinidad de Málaga

El año 2026 acaba de arrancar y ya se ha registrado la primera agresión a un profesional sanitario en la provincia de Málaga: un enfermero del centro de salud Trinidad ‘Jesús Cautivo’ ha sido amenazado de muerte mientras desempeñaba su labor asistencial.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 2 de enero. Según relata el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, el paciente se encontraba esperando para acceder a consulta y, cuando el enfermero salió, se encaró con él exigiendo ser atendido.

El agresor le amenazó con esperarlo a la salida o de atentar contra su vida. ‘Te voy a matar’ o ‘te espero abajo’ fueron algunas de las expresiones que empleó, según detalla Carrasco, que señala que tuvieron que intervenir dos compañeros para evitar que la situación fuera a más. “Fue bastante desagradable”, asegura.

Denuncia en comisaria

Nada más tener conocimiento de la agresión, el Colegio de Enfermería puso a disposición del profesional afectado su servicio de asesoría jurídica, y ya se ha presentado la correspondiente denuncia en comisaría.

Además, se le ofreció acceso al nuevo servicio de atención psicológica especializada, recientemente implantado para atender a enfermeros que hayan sufrido agresiones o que se encuentren inmersos en procesos judiciales derivados del ejercicio profesional.

Este nuevo programa fue comunicado a los colegiados a finales del pasado año mediante una circular para que todos aquellos profesionales que se encuentren en alguna de estas situaciones pudiesen iniciar el proceso de solicitud. Según informa Carrasco, el servicio ya ha sido utilizado por una enfermera que sufrió una agresión con anterioridad.

“Bastante afectado”

En cuanto al estado del enfermero, afirma que se encuentra “bastante afectado” por la situación de violencia que se generó. Carrasco se puso en contacto con él personalmente, como hace habitualmente en este tipo de casos, para trasladarle la solidaridad de la institución y ponerse su disposición para ayudarle en todo lo que puedan.

Se trata de la primera agresión a un enfermero registrada en 2026 de la que tiene constancia el Colegio de Enfermería de Málaga, que, como en ocasiones anteriores, ha vuelto a condenar públicamente este tipo de ataques.

Primera agresión

“Desgraciadamente ponemos el contador a cero”, lamenta Carrasco, que subraya que, aunque el recuento se reinicie con el nuevo año, no se deben olvidar todas las agresiones que han ocurrido previamente.

En este sentido, el presidente del Colegio critica la lentitud de los procedimientos judiciales, que en michos casos se resuelven meses después de los hechos. “Debería ser una cosa rápida y urgente”, subraya. Asimismo, recuerda que las agresiones no solo afectan a los enfermeros, sino a todos los profesionales que prestan su servicio sanitario y no sanitario en el ámbito de la salud.