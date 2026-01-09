El PSOE no se cree el plan con 17.000 viviendas del alcalde de Málaga: "Es un anuncio fake"

Este jueves, en un acto del PP sobre vivienda, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, aprovechó la ocasión para adelantar que el próximo plan municipal de vivienda, enmarcado entre 2027 y 2031, contempla unas 17.000 viviendas, casi 10.000 VPO y 7.000 de renta libre. Y, un día después, la reacción del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga fue aireada a las puertas del Consistorio con altas dosis de indignación y escepticismo. Su portavoz, Dani Pérez, no se cree este plan y calificó de “anuncio falso, un anuncio fake y propagandístico" la promesa del alcalde de construir 17.000 viviendas en la próxima legislatura.

A juicio del portavoz socialista en el Consistorio, “antes de prometer 17.000 viviendas, el alcalde debería explicar por qué no ha sido capaz de cumplir las 8.700 que prometió para esta legislatura". "Tras tres años, ni siquiera se ha terminado la mitad; Paco de la Torre no cumplirá ni lo prometido ni puede comprometerse seriamente a nuevas cifras irreales”, enfatizó.

"Hogares para vivir"

Dani Pérez reiteró que "Málaga sufre una emergencia habitacional, con el precio de la vivienda duplicado en la última década y una política de alquiler nefasta e inexistente. "Según datos recientes de portales inmobiliarios de prestigio, el precio del metro cuadrado ya ha superado los 3.800 euros en venta, mientras que en operaciones de alquiler se encuentra en torno a 16 euros el metro cuadrado, lo que supone subidas del 15% interanual en la compra y cercana al 5% interanual en arrendamiento, respectivamente. Málaga no necesita viviendas para especular, necesita hogares para vivir”, subrayó el líder de los socialistas en el Ayuntamiento.

En opinión de Pérez, “lo único que ha crecido durante esta legislatura han sido las viviendas de uso turístico, que han pasado de unas 8.000 en 2023 a más de 13.000 en la actualidad". "Málaga, con 600.000 habitantes, tiene más viviendas turísticas que Barcelona, que supera los dos millones de habitantes. Esta es la consecuencia directa de las políticas del PP: expulsar a los vecinos y vecinas de su ciudad”, sentenció el portavoz socialista.

Igualmente, criticó que el Ayuntamiento “haya retirado en años anteriores 37 millones de euros al Instituto Municipal de la Vivienda sin reponerlos, y que la construcción de vivienda pública dependa casi en exclusiva de la financiación del Gobierno de España y de los fondos europeos impulsados por el presidente Pedro Sánchez". “No hemos escuchado al alcalde exigir ni un solo plan de financiación a la Junta de Andalucía para vivienda protegida o rehabilitación”, sostuvo.

“El mercado no puede seguir siendo la ley de la jungla. Málaga necesita más de 20.000 viviendas asequibles para que quienes se han visto obligados a marcharse puedan volver”, defendió Pérez. Asimismo, reclamó "más suelo para VPO, la reducción de las viviendas turísticas y la aplicación de la Ley de Vivienda, incluyendo la declaración de Málaga como zona tensionada". “Lo que funciona en otras ciudades hay que copiarlo”, insistió.

Emergencia habitacional

Por su parte, la concejala socialista y responsable de Vivienda, Carmen Martín, sostuvo que el PP “intenta ocultar la emergencia habitacional con promesas falsas y propaganda”. Como ejemplo, puso "el caso de las 35 viviendas de la calle Ingeniero José María Garnica, cuyas adjudicatarias llevan más de dos años esperando la entrega tras haber abonado más de 42.000 euros". “Estas familias se sienten abandonadas por una administración en la que confiaron. El alcalde pasó junto a ellas sin dignarse a escucharlas”, lamentó la edil socialista.

Martín ha recordado que en la última convocatoria de viviendas en alquiler, 17.000 personas optaron a solo 253 viviendas, lo que evidencia “la falta de oferta asequible”. Además, ha criticado la escasa ejecución presupuestaria del IMV, que "apenas alcanza el 30%", y el “escándalo” de las ayudas al alquiler, porque “en 2024 solo seis familias recibieron ayudas y en 2025 apenas cinco".

"Son ayudas que no ayudan”, ha añadido la edil del PSOE. En su opinión, “mientras el problema se agrava, el PP mantiene el mismo presupuesto, ni un euro más, y sigue empujando a jóvenes y familias fuera de sus barrios”, ha agregado Carmen Martín al exigir al alcalde “políticas valientes, la limitación de las viviendas turísticas y que la Junta de Andalucía declare Málaga zona tensionada para frenar la escalada de precios".