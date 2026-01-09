Estos son los mejores restaurantes y chiringuitos de Málaga: qué pedir y cuánto cuesta

La Academia Gastronómica de Málaga celebrará este 10 de enero de 2026 la Entrega de Premios 2025, una cita en la que reconocerá a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia. En total, la institución malagueña concederá ocho galardones que distinguen desde cocina y sala hasta trayectoria y producto.

Entre los premios más esperados están el de Mejor Restaurante y el de Mejor Merendero-Chiringuito. Este año, los ganadores miran al mar —aunque uno esté en un pueblo de interior—: El Puerto (Casabermeja) y La Taberna del Puerto (Puerto del Candado, Málaga capital).

Mejor chiringuito de Málaga

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito es para La Taberna del Puerto, un local sencillo y familiar situado en el puerto deportivo de El Candado, a pocos metros de los barcos. No está en una zona de paso del gran público, y precisamente ahí reside parte de su encanto.

La Academia destaca su cocina de toda la vida, con platos simples en apariencia pero muy bien ejecutados, y una parroquia fiel que llega, sobre todo, de los propios barcos y de socios de El Candado.

Qué se come en La Taberna del Puerto

Los clásicos que definen la casa: son la fritura (boquerones, salmonetes y lo que haya dado el mar ese día); ensaladilla rusa y salpicón, arroces, pulpo y platos de cuchara como el gazpachuelo, berza, callos Además, también tienen carnes, pero uno de sus imprescindibles es el bacalao con tomate

El rango orientativo para una comida completa suele estar entre 20 y 30 euros por persona.

Mejor restaurante de Málaga 2025

El Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante ha recaído en Restaurante El Puerto, en Casabermeja, dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Fernández, quien puso en marcha el negocio en 1990.

Aunque está en un municipio de interior, el restaurante se ha labrado fama por su cocina de tradición costera malagueña, basada en producto y elaboraciones sencillas y respetuosas, con el añadido de que Málaga capital queda a poco más de 15 minutos en coche.

El local cuenta con una sala cuidada y elegante, especialmente tras la remodelación impulsada por los actuales gerentes, y también con terraza.

Qué pedir en El Puerto

Quisquillas de El Puerto en Casabermeja. / La Opinión

Su carta juega a favor del mercado y las lonjas, con fritura y pescados frescos (a la sal o a la plancha), mariscos y pescados. Y, si te apetece salir del mar destaca su chivo lechal y carnes a la brasa: chuletón, solomillo, entrecot

El precio medio por persona suele moverse aproximadamente entre 9 y 30 euros, según lo que se pida y la bebida que acompañe la comida (obviamente, el total puede variar si se eligen mariscos o cortes más “premium”).

El resto de premiados en los Premios 2025

Además de los dos grandes ganadores de mesa y mantel, la Academia también reconoce a otros nombres y proyectos de la provincia: