La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola
El nuevo local de Er Pichi de Cái en Fuengirola, ubicado en el antiguo restaurante La Farola, cuenta con 60 mesas distribuidas en los 200 metros cuadrados del local y la terraza
La llegada del nuevo año nos trae una apertura más de Er Pichi de Cái, la taberna que ofrece en Málaga y provincia todo lo mejor de la gastronomía gaditana. El grupo malagueño comandado por Israel Vieyte e Iñaki Teyjón inaugura hoy viernes en Fuengirola, en la calle Cuesta nº 15, en el edificio Yate Plaza en el local que albergó el afamado restaurante La Farola (cerrado en 2024), el que supondrá el octavo establecimiento de Er Pichi de Cái tras los seis inaugurados en Málaga (Teatinos, El Palo, Soho, Huelin, Centro y Cerrado de Calderón) y el de la localidad de Alhaurín de la Torre. Este nuevo establecimiento es el primero ubicado en la Costa del Sol y responde a los planes de expansión por esta zona de la provincia antes de llegar a otras zonas de la Comunidad andaluza.
Apuesta decidida
La intención de los promotores del Pichi de Cái es, precisamente, apostar por la Costa del Sol en el futuro más inmediato. A la taberna de Fuengirola le seguirán próximas aperturas en otras en localidades tan representativas de la provincia como Benalmádena y Marbella. "Llevábamos ya mucho tiempo con la vista puesta en abrir un Pichi en la costa, -señala Israel Vieyte- y Fuengirola es el lugar idóneo por su elevada población, es un sitio muy transitado y en un local como el del antiguo restaurante La Farola, que tan bien funcionó durante tantísimos años".
El nuevo bar cuenta con 200 metros cuadrados de superficie y una amplia terraza en el que se ubicarán 60 mesas en total y ha supuesto la contratación en principio de 22 trabajadores que a corto plazo llegarán a ser 25. Er Pichi de Cái de Fuengirola abrirá todos los días y el local está decorado con detalles que rinden homenaje a Cádiz y su folclore, desde los guiños a los carnavales hasta la esencia del sur más auténtico. Todo pensado para que los visitantes vivan una experiencia inmersiva, donde la gastronomía se fusiona con la identidad y el arte gaditano.
La filosofía del Pichi de Cái nos lleva directamente a los productos estrella de la cocina de aquella provincia. El viaje puede empezar con los ahumados, salazones y las chacinas de la Sierra de Grazalema servidas en papelón, para seguir con los guisos tradicionales de cuchara como son sus papas con choco o los garbanzos con langostinos, al que se unen los mariscos, los pescados fritos con su gama completa de acedías, ortiguillas y las tortillas de camarones, para dar paso al producto estrella: el atún rojo presentado en más de veinte variedades de platos y tapas. Todo ello, regado con sus vinos dulces y olorosos y esa forma de servir los productos en barril.
Vieyte insiste en que "trabajamos con los productos frescos de mercado, se cocinan en cada uno de nuestros establecimientos y cuando se acaban, se acaban. No hacemos como las franquicias. Nuestra comida es casera y tradicional, representativa de lo mejor de la gastronomía de Cádiz".
La taberna gaditana se estrenó en Málaga en marzo de 2017, hace ya casi nueve años, con la apertura de un primer local en Huelin.
Para más información
Dirección: Calle Cuesta nº 15, (Edificio Yate Plaza). Fuengirola
RRSS: Instagram TiktokFacebook
