Detenidos dos jóvenes en un Centro de Menores de Málaga por daños y amenazas

Dos jóvenes, de 16 y 18 años, han sido detenidos en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Málaga por delitos de daños, amenazas y resistencia y desobediencia tras presuntamente haber roto una reja y un cristal de este espacio y haber proferido amenazas.

Los hechos, según explican desde el sistema Emergencias 112 , han ocurrido en torno a las 22.15 horas de este pasado viernes cuando un vecino alertó en una llamada de que habían arrancado una reja y habían destrozado un cristal del CIMI, ubicado en la Urbanización El Olivar del distrito de Churriana de la capital malagueña.

Quejas vecinales

El presidente de la comunidad de propietarios de la Urbanización El Olivar, Alejandro Vedia, ha señalado que varios vecinos de esta zona residencial dieron la voz de alarma por este altercado a través de un grupo de mensajería común en el que compartieron fotos y vídeos. "Parece ser que habían roto un cristal y arrancado una reja, que no era tal porque se puede ver en un vídeo que eran unos barrotes pegados con cinta de doble cara. También estaban dando voces, gritando '¡Te voy a abrir la cabeza!'", ha explicado.

"Este caso ha sido el más gordo, pero no es el primero que los vecinos hemos vivido, ya que todas las semanas hay un grito o una amenaza. Es el pan nuestro de cada día", asegura Vedia, que también señala que cuando se dirigió este pasado viernes a la zona tras el altercado, uno de los jóvenes detenidos le grito: "¡Vecino, graba todo esto que nos tienen muertos de hambre. Soy moro y nunca he comido más cous cous que aquí!".

Cierre del CIMI

Vedia ha explicado que la comunidad de propietarios de la Urbanización El Olivar tiene presentados dos contenciosos para pedir el cierre del CIMI: "Uno contra el concurso que hizo la Junta de Andalucía y otro contra la apertura que ha permitido el Ayuntamiento de Málaga". "Incluso tenemos presentadas unas medidas cautelares que están pendientes de que se resuelvan", añade.

El menor permanece ingresado en el centro, mientras que el mayor de edad ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.