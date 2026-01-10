Las inundaciones reabren la búsqueda de soluciones para el río Guadalhorce

La reincidencia de las inundaciones en el malagueño Valle del Guadalhorce ha reabierto la búsqueda de soluciones, por parte de las administraciones públicas, para minimizar los riesgos por las crecidas de los ríos en esta comarca vecina a Málaga capital. Tras los daños causados por las últimas lluvias durante las fiestas navideñas en Estación de Cártama, Coín o Monda, se vuelve a hablar con fuerza de la construcción de la presa de Cerro Blanco. El debate político ha desempolvado un viejo proyecto que fue declarado de interés general por el Estado y se ubicaría en la cabecera del río Grande, principal afluente del Guadalhorce. Eso sí, no es la única opción que salta a la palestra si se recaban las opiniones de expertos malagueños con solventes conocimientos.

Diferentes miradas y propuestas se asoman a las impresiones del catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga (UMA) José Damián Ruiz Sinoga; del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Alba; y del biólogo e investigador de la UMA Óscar Gavira.

Soluciones intermedias

El catedrático José Damián Ruiz Sinoga partió del hecho de que «el río Guadalhorce tiene desde el punto de vista hidrográfico tres conexiones y, cuando se han producido, un río aparentemente inofensivo se puede convertir en una cuenca muy peligrosa y, de hecho, lo demuestra».

«En una situación meteorológica de borrasca, va sumando caudales de avenida. En 1989 coincidieron los tiempos de ajuste de dos caudales de avenida, el del Guadalhorce y el del Campanillas, y pasó algo parecido a lo que ha pasado estos últimos días. Antes se hablaba de mitigación, pero ¿cómo se mitiga una dana? Eso no se mitiga, puedes prevenir consecuencias derivadas de la dana pero no te puedes adaptar a ella», agregó el catedrático.

A renglón seguido, refirió que «ahora se ha abierto una nueva reflexión en relación a esta estrategia preventiva» y consideró «lógica» la situación que tanto preocupa al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, y «a cualquier alcalde de cualquier municipio del valle bajo del Guadalhorce» porque «son municipios que tienen una parte muy importante de su término municipal en el lecho de inundación del río». De hecho, las inundaciones se repiten una y otra vez. «Y no es lo mismo que el Guadalhorce ocupe una zona de naranjo, de caña o de cultivo -el agricultor conoce perfectamente que el río se va a salir en un momento determinado y de alguna forma asume ese riesgo- a que inunde polígonos industriales y zonas residenciales. Es todavía más grave el tema y es que eso no es nuevo, hay una una cartografía que nos está diciendo que esa zona se inunda y se ha mirado para otro lado», afirmó el catedrático.

Sobre la hipotética construcción de la presa de Cerro Blanco, Ruiz Sinoga avisó de que no está «ni furibundamente a favor ni en contra» de este proyecto, aunque abogó principalmente por implementar «soluciones intermedias». «Se trata de controlar hidráulicamente el brazo del río Grande, estoy de acuerdo porque al controlarlo estamos gestionando que en momentos de avenidas los caudales se disparen y por tanto haya zonas que no sean tan vulnerables y no estén tan perjudicadas como ahora, pero necesariamente no tiene que ser una macropresa que inunde un montón de hectáreas y tenga tanto impacto territorial y social», defendió.

En este punto, el catedrático expuso que «se pueden hacer obras más blandas, como puede ser una serie de diques transversales, que tengan la misma capacidad de acopio y de acarreo de materiales sólidos y líquidos, y que encima genere un impacto muy blando sobre el territorio». De este modo, según subrayó Sinoga, «se pueden generar otros tipos de usos vinculados con la acuicultura y, en definitiva, una nueva cultura del agua en la zona, puesto que se trata de un río que conecta a distintas poblaciones, y que sea desde el punto de vista paisajístico, hidrológico y territorial mejor recibido por parte de la ciudadanía».

La presa de Cerro Blanco

Por otro lado, el ingeniero José Alba contextualizó su reflexión remontándose varias décadas atrás en el tiempo. Alba recordó que «las grandes avenidas del río Guadalhorce ya fueron abordadas al construir las presas del Guadalhorce y Guadalteba a finales de los años 60, aparte de la del Conde, junto a Ardales, que es muy anterior». «Gracias a estas grandes obras, el valle bajo del río se está desarrollando, aunque ocupando espacios quizás inapropiados en alguna medida», comentó antes de profundizar en la situación que está de actualidad tras las fuertes lluvias de las fiestas navideñas.

En este punto, el ingeniero subrayó que «quedó pendiente la cuenca del río Grande, el que viene de la Sierra de las Nieves y pasa por Coín, y es el de mayores aportaciones entre todos los afluentes». «Esta falta de regulación viene derivando en dos problemas que requieren solución: avenidas recurrentes y aprovechamiento de los caudales excedentes, que son cuantiosos», dijo Alba para alinearse con uno de los grandes planteamientos que está sobre la mesa de las administraciones públicas.

«Ambas cuestiones podrían tener solución con la presa de Cerro Blanco, que estimó absolutamente necesaria, con los ajustes en su emplazamiento y diseño que sean necesarios. Los problemas que se vienen presentando en la zona de Cártama tienen mucho que ver con esta carencia, aunque también con los usos desarrollados en los terrenos colindantes a los cauces», aseguró.

Asimismo, el ingeniero apuntó que «hay otra cuestión, muy debatida a raíz del caso de Valencia» para referirse al dilema que lleva a elegir entre «cauces ‘naturalizados’ o cauces expeditos para evacuar avenidas». «En este asunto se suele ignorar un principio de la hidráulica que es la ecuación de continuidad del flujo y los caudales: a menores velocidades del agua mayor espacio se necesita para que circule. Tenemos que optar por dejar crecer de forma natural la vegetación, lo que reduce la velocidad del agua y requiere mayor espacio para su evacuación, o por lo contrario, o por una combinación de ambas cosas. Eso si no tenemos controlado el caudal mediante presas como las ya existentes o la de Cerro Blanco, a construir con urgencia», explicó.

Finalmente, José Alba tampoco perdió de vista el impacto de las actuaciones que se acometan sobre el área metropolitana de Málaga. A su juicio, «el futuro de la Málaga Global, que ya se viene extendiendo al valle bajo del Guadalhorce, está íntimamente relacionado con la solución de este importante problema, tanto por seguridad como por garantías de abastecimiento». «No abordar esta cuestión tiene ya costes no sólo económicos, sino también sociales y ambientales», recalcó este ingeniero que ha contribuido con su impronta a muchas grandes infraestructuras.

Liberar zonas inundables

Por su parte, el biólogo Óscar Gavira defendió que «la única solución posible para evitar inundaciones es conservar los ríos y liberar las zonas inundables».

Además, Gavira sostuvo que «son soluciones más rentables económicamente» que las barajadas por las administraciones públicas.

Incluso, el biólogo criticó que «el Ayuntamiento de Cártama sigue insistiendo en dragar el río, encauzarlo y construir la presa en el río Grande». Y, al mismo tiempo, condenó «el malgasto de 12,5 millones de euros de la Junta de Andalucía en el río Guadalhorce», ya que «no ha impedido la inundación de las zonas inundables y ha deteriorado el ecosistema fluvial».

En línea con la postura de la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (ACPES) a la que él pertenece, Gavira destacó que «las últimas crecidas del Guadalhorce han sido prácticamente las mismas que la del 18 de marzo de 2025, anterior al dragado del río, y con idénticas consecuencias: la inundación de zonas de Cártama que ya se habían inundado otras veces, como el barrio de Doña Ana o la Estación de Cártama».

En su opinión, las intervenciones realizadas en el Guadalhorce el año pasado «niegan la realidad de que las zonas inundables se inundan, y contra eso no hay soluciones mágicas ni fáciles que lo puedan cambiar».

«Por un río no sólo circula agua, también sedimentos, por lo que el sedimento retirado con un dragado se repone de forma natural con la primera inundación, y las escolleras aumentan la velocidad del agua, enviando los problemas a zonas más bajas, mientras que el bosque de ribera frena la inundación. Muchas de estas actuaciones clásicas de defensa contra inundaciones se han aplicado en otros ríos, como el Río Segura, uno de los ríos más intervenidos del mundo, y no han conseguido evitar que se produzcan grandes y graves inundaciones de forma periódica», insistió el biólogo.