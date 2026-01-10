Málaga registró un diciembre "muy frío", con una temperatura media de 12,9ºC

La provincia de Málaga cerró 2025 con un mes de diciembre más frío de lo habitual. Así lo refleja el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía, Ceuta y Melilla, que fija en 12,9 grados centígrados la temperatura media de la provincia, más de un grado que la media de 2024 y 0,7 ºC por debajo de la media mensual de la estación de referencia en la provincia, la del aeropuerto malagueño. Con estos datos, la calificación de la agencia para diciembre de 2025 es de mes "muy frío".

Y es que diciembre, en cuanto a temperatura, "ha tenido un carácter frío en Andalucía". Durante el pasado mes, la temperatura media en Andalucía ha sido 9,4ºC, 0,2 grados por debajo del promedio, siendo el 31º diciembre más frío desde 1961. El diciembre más frío fue en 1970 con 6.5ºC y el más cálido 2022 con 12.5ºC. Y si se compara la temperatura con el mes de noviembre,que tuvo una primera quincena muy cálida, con máximas por encima de 30ºC en el litoral malagueño, la diferencia es un mayor. Pese a que la segunda quincena de noviembre fue más fía de lo normal, la temperatura media del mes de noviembre de 2025 en la provincia fue de 16,3 grados centígrados

Temperatura media en Andalucía desde 1961 Datos de la Agencia Estatal de Meteorología recopilados desde 1961 hasta 2025. La temperatura media de los meses de diciembre en la región es de 9,6 ºC.

La de la provincia malagueña fue la tercera media de temperatura más alta de las ocho provincias andaluzas, superada por Almería (14,5 grados) y Cádiz (13,7ºC). Por su parte, Huelva (12,1 grados), Sevilla (12ºC), Jaén (9,3 grados) y Granada (7,6ºC ) fueron las provincias que registraron las temperaturas medias más bajas de la región.

Temperatura media en Andalucía en diciembre pasado / AEMET

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, diciembre ha sido húmedo en Andalucía. De media, se han recogido 96,9 litros por metro cuadrado, un 114% más de lo habitual en estos meses. El de diciembre de 2025 es el 19º más húmedo desde el año 1961. El diciembre más húmedo fue en 1996, con 332.8 l/m2 y el más seco en 1993 con sólo 3.8 l/m2 .

Precipitaciones en la provincia en diciembre / AEMET

En cuanto a la provincia de Málaga, los abundantes frentes que azotaron la provincia dejaron un diciembre "húmedo", con una media de 123,1 litros por metro cuadrado, un 140% que la media desde 1991 en diciembre. Es más del doble de los 56 l/m2 recogidos en diciembre de 2024 en la provincia.

Si comparamos la precipitación respecto a la media desde 1991, algunas zonas del Guadalhorce duplicaron con creces la media de lluvias desde esa fecha, mientras que el resto de la provincia se mantuvo entre el 125% y el 175%.

Porcentaje de la precipitación con respecto a la media 1991-2020 en diciembre de 2025 / Aemet

Resumen climatológico del mes

El mes de diciembre empezó con el paso de varios frentes por nuestra región, que dejaron lluvias débiles en general, algunas rachas fuertes de viento, y temperaturas bajas, con nevadas en zonas de montaña. Para la segunda semana llegó la borrasca Bram, de rápida profundización, y a continuación Emilia, de paso más lento, con frentes asociados que dejaron lluvias persistentes y puntualmente intensas a su paso, y una nueva bajada de las temperaturas. La inestabilidad persistió con la formación de una DANA que afectó durante varios días a nuestra zona, dejando chubascos moderados y rachas fuertes de viento.

Anomalías de las temperaturas medias en diciembre de 2025 respecto al período 1991-2020 / Aemet

Tras 2 días de transición, llegó una sucesión de frentes que volvieron a dejar chubascos intensos en toda la región, acompañados ocasionalmente de tormentas y rachas fuertes de viento. Las temperaturas bajaron notablemente, y con ellas la cota de nieve. Se produjeron nevadas en las Béticas, Cazorla y Grazalema, en el Puerto de la Mora

Para final de mes, una baja fría aislada en el Golfo de Cádiz dejó fuertes chubascos, que se fueron desplazando hacia la provincia de Málaga, a medida que se transformaba en DANA, dejando a su paso abundantes precipitaciones, acompañados de intensas granizadas, y desbordamiento de ríos, que afectaron al Valle del Guadalhorce especialmente. El año terminó con el regreso momentáneo de la estabilidad, a la espera de Francis, la siguiente baja atlántica, que también dejó bastantes inundaciones en Málaga.