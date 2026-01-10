Homenaje
Málaga rinde homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista
Este acto tiene lugar cada año en el denominado Panteón de la Memoria Histórica, ubicado en el cementerio de San Rafael
Málaga ha rendido homenaje este sábado a las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en la ciudad en un acto celebrado en el cementerio de San Rafael.
El alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha participado en este homenaje institucional municipal que se celebra anualmente y al que también ha asistido en representación del Gobierno el subdelegado en Málaga, Javier Salas.
En su intervención, el regidor ha invitado a "conocer en profundidad la trágica historia" de la Guerra Civil. "Mientras más las conozcamos mejor entenderemos lo importante que es tener siempre un clima de diálogo, de encuentro, de concordia, como quiso crear y creó la constitución de 1978, que es la que nos permite tener hoy las libertades que tenemos y la que nos ha permitido estar en Europa, una salvaguarda de nuestras propias libertades también", ha dicho.
"Ese espíritu de concordia de la Constitución es el que hay que conservar y no levantar distancias. Crear distancia y levantar muros es un error histórico brutal", ha añadido Francisco de la Torre durante su intervención en el acto.
Panteón de la Memoria Histórica
Cabe destacar que, en concreto, este homenaje tiene lugar cada año en el denominado Panteón de la Memoria Histórica, ubicado en el referido camposanto de la capital.
El Panteón de la Memoria Histórica de Málaga, con forma de pirámide e inaugurado en enero de 2014, es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consistorio y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.
