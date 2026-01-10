El Metro de Málaga se convierte en el primero de España en incorporar la lengua de signos

El Metro de Málaga se convierte en el primer metro de España que integra en sus canales de comunicación la lengua de signos para informar a las personas con discapacidad auditiva. El suburbano ha integrado en los códigos de NaviLens de sus estaciones vídeos informativos en lengua de signos que pueden verse mediante la aplicación NaviLens Go, según ha informado este sábado la Junta en un comunicado..

Con ello, se amplían los canales de comunicación accesible, "reforzando la autonomía y seguridad de las personas sordas y consolidando NaviLens como herramienta especialmente orientada a usuarios con discapacidad sensorial, tanto visual como auditiva", han remarcado en la nota. Esta nueva funcionalidad permite que las personas con discapacidad auditiva accedan a información clara y adaptada durante sus desplazamientos.

La presentación oficial de esta nueva prestación contó con la participación del director general del Metro de Málaga, Fernando Lozano; el presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos; la responsable de Servicios Sociales de la ONCE Málaga, Irene García; así como representantes de diversas asociaciones de personas sordas de la provincia y personas afiliadas a la ONCE. También asistieron las responsables de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Mª Luz Alcarazo, y del Aeropuerto de Málaga, Patricia Cárdenas, así como un intérprete del Ayuntamiento en lengua de signos.

Uno de los nuevos vídeos para mejorar la accesibilidad del Metro de Málaga / Araceli Pardal

Tecnología NaviLens

El Metro de Málaga fue en 2022 el primer suburbano andaluz en incorporar la tecnología NaviLens, que desde entonces ha facilitado el guiado en paradas y estaciones, sobre todo a personas con discapacidad visual, gracias a las instrucciones accesibles que ofrece la aplicación. Además, la herramienta es útil para personas extranjeras, ya que adapta automáticamente el idioma al configurado en sus dispositivos móviles. Desde finales de 2024, NaviLens incorpora también la información estimada del paso de los trenes por las estaciones y paradas.

En paralelo, el Metro de Málaga avanza en otra iniciativa clave para la accesibilidad, y en las próximas semanas publicará una versión en lectura fácil de su guía de uso, dirigida especialmente a personas con discapacidad intelectual. Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga cuentan con 13,6 kilómetros de recorrido y diecinueve estaciones y paradas, incluyendo las ampliaciones hacia El Perchel y Atarazanas, que han impulsado un notable aumento de la demanda