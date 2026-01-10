Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 44 años en una colisión entre una moto y un coche en Benahavís

El accidente de tráfico, que ocurrió en la A-397, se suma a otros dos sucesos mortales en menos de 24 horas en la provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía

Imagen de archivo de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA

Málaga

Un hombre de 44 años ha fallecido este sábado en una colisión entre una motocicleta y un coche en la localidad malagueña de Benahavís.

El accidente se ha producido en la carretera A-397, que une Marbella con Ronda, sobre las 16.00 horas, cuando los dos vehículos han colisionado en el kilómetro 28.

Al lugar ha acudido un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, junto con el equipo médico de Ronda, y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Este es el tercer accidente de tráfico mortal en la provincia malagueña en menos de 24 horas, después de que la noche de este viernes falleciera un hombre de 59 años en una colisión frontal de dos vehículos en Cártama y la mañana de este sábado muriera un motorista de 53 años al salirse de la vía en Manilva.

TEMAS

