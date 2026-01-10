El PSOE exige al Ayuntamiento respeto a los espacios de memoria y no privatizar la antigua prisión provincial

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reivindicado esta sábado, tras el acto homenaje a las más de 2.800 personas represaliadas en el cementerio de San Rafael de la capital, "el valor de la memoria histórica y democrática como pilar fundamental de la democracia", al tiempo que ha exigido al equipo de gobierno local del PP "coherencia política y respeto a los espacios de memoria de la ciudad".

Así lo ha expresado la concejala socialista Mari Carmen Sánchez, que ha criticado "la intención del equipo de gobierno del PP" de ceder la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero a la iniciativa privada". "La memoria no se protege solo con actos institucionales, sino con decisiones políticas coherentes. No se puede convertir en negocio un espacio donde centenares de personas fueron encarceladas, torturadas y represaliadas por ser demócratas", ha dicho.

Sobre la antigua prisión, la edil ha insistido en que "es un Lugar de Memoria Histórica y Democrática reconocido oficialmente. No es un solar, no es un activo inmobiliario ni una oportunidad de negocio. Es patrimonio democrático de la ciudad y debe devolverse a la ciudadanía".

Sánchez ha dicho además que el Ayuntamiento ha aprobado en varias ocasiones destinar este espacio a un uso público vinculado a la Memoria Democrática. "Debe ser un lugar para las asociaciones vecinales, la creación cultural comprometida y, sobre todo, para un Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. Los acuerdos plenarios deben cumplirse y no guardarse en un cajón cuando incomodan ideológicamente", ha recalcado.

Sobre el cementerio de San Rafael, donde ahora se alza el Parque de la Memoria, Sánchez ha recordado que es "un lugar de dolor y de silencio impuesto durante décadas, pero también un espacio de verdad, de dignidad recuperada y de justicia democrática", puesto que "bajo esta tierra descansan más de 2.800 hombres y mujeres asesinados por defender la libertad, la legalidad y la democracia. No murieron en una guerra, fueron fusilados y enterrados en fosas comunes por pensar diferente y no someterse al terror del franquismo", ha agregado la responsable socialista.

La edil ha subrayado que "durante demasiado tiempo se confundió reconciliación con olvido", algo que, ha recalcado, "no puede volver a ocurrir". En este sentido, ha defendido el papel del Partido Socialista en el avance de la Memoria Democrática.

"Hoy podemos decir alto y claro que la Memoria avanza porque ha habido gobiernos valientes, y entre ellos, el PSOE. Gracias a ese impulso se han abierto fosas, exhumado restos e identificado víctimas, devolviéndoles nombre y apellidos a quienes el franquismo quiso borrar". Así, "ese trabajo riguroso y profundamente humano ha permitido que familias que llevaban ochenta años buscando a los suyos hayan podido cerrar un duelo que nunca debió existir", ha zanjado por su parte.

Sánchez ha advertido de que la Memoria Democrática "no es revancha, sino verdad, justicia y reparación", y ha alertado de los riesgos de banalizarla en el contexto político actual. "La democracia no se hereda, se defiende cada día, y la memoria es una advertencia permanente frente al autoritarismo y frente a la extrema derecha que trata de borrar el pasado".

La concejala socialista Mari Carmen Sánchez también ha exigido coherencia al equipo de gobierno local para "quitar honores a militares franquistas que propiciaron el genocidio de La Desbandá en nuestra ciudad, militares como García Morato y Carlos Haya, cuyos nombres figuran en nuestro callejero, nominando arterias principales de Málaga. Una ciudad democrática no puede homenajear a quienes representaron la represión", ha zanjado.