Rescate
Rescatado un hombre tras quedarse atascado en mitad de la tirolina de la Presa de los Caballeros de Montejaque
Los bomberos de Ronda intervinieron para rescatar al hombre entre las 13.50 y las 14.45 horas
Un hombre ha sido rescatado este sábado tras quedarse atascado en mitad de una tirolina en la Presa de los Caballeros de Montejaque.
Una dotación del CPB de Ronda acudió al lugar entre las 13.50 y las 14.45 horas para rescatar al varón.
La operación se ha realizado con éxito y el varón no ha sufrido ningún tipo de daño.
