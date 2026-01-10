Rescatado un hombre tras quedarse atascado en mitad de la tirolina de la Presa de los Caballeros de Montejaque

Un hombre ha sido rescatado este sábado tras quedarse atascado en mitad de una tirolina en la Presa de los Caballeros de Montejaque.

Una dotación del CPB de Ronda acudió al lugar entre las 13.50 y las 14.45 horas para rescatar al varón.

La operación se ha realizado con éxito y el varón no ha sufrido ningún tipo de daño.