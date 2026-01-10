Rescate
Rescatan a un joven tras quedar enriscado en una pared de 80 metros de altura en Istán
Un grupo de montaña y un helicóptero de la Guardia Civil han participado en la maniobra con grúa para el salvamento, el cual ha logrado que el hombre haya sido extraído ileso
MÁLAGA
Un joven de nacionalidad belga ha sido rescatado este sábado en la localidad malagueña de Istán tras quedar enriscado en una pared de unos 80 metros de altura de la que no podía moverse por riesgo a precipitarse.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 15.00 horas de este sábado cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Álora ha sido activado para participar en el rescate del hombre.
La Guardia Civil ha avisado al helicóptero del cuerpo con base en Granada y el grupo de montaña referido, que se han desplazado a la zona, donde han realizado ciclos de grúa para extraer a la persona sin ninguna incidencia e ilesa, trasladándolo a una zona segura para su evacuación.
