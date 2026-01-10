La suspensión temporal de la declaración BIC de los Baños del Carmen pasa a ser firme

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha comunicado la firmeza del auto dictado el pasado 15 de julio que, como adelantó La Opinión, suspendía la ejecución del decreto de 2024, que declaraba Bien de Interés Cultural, con la categoría de Lugar de Interés Etnológico, el Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen.

Como informa Diego Vicaria, abogado de Nereo, la Junta de Andalucía presentó en su día un escrito de subsanación al entender que el auto era impreciso. Sin embargo, como informó este diario, el TSJA negó que hubiera "oscuridad" y estimó que el auto era muy claro en sus términos.

El TSJA supedita la suspensión temporal del BIC a que la Junta de Andalucía cumpla la sentencia de este mismo tribunal de 2019, que le obliga a actualizar la figura del BIC de la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo, al no incluir los Astilleros Nereo.

El TSJA entiende que la administración autonómica vulneró de manera "clara" el principio de igualdad, al proteger con la misma figura, en 2003, los astilleros sevillanos de Coria del Río, mientras que en Málaga protegió la actividad pero no estos talleres de carpintería de ribera de Pedregalejo.

El auto de julio de 2025 subraya, por otra parte, que debe actualizarse la protección de la actividad de la Carpintería de Ribera, "para vincularla con las instalaciones marítimas de Astilleros Nereo con respecto a toda la integridad de valores que describe Icomos como paisaje, al amparo del Convenio Europeo del Paisaje".

Además, el TSJA, en ese mismo auto, recordó que, en 2012, un informe del propio Servicio de Protección del Patrimonio, dependiente de la Junta, llamó la atención sobre que la carpintería de ribera no tuviera ningún espacio material protegido y recordó que "se pueden vincular las actividades de interés etnológico a los bienes materiales".

Cumplimiento "extraño" de la sentencia

Para el abogado Diego Vicaria, la Junta de Andalucía estaría realizando un cumplimiento "extraño" de la sentencia de 2019, puesto que, como informó este periódico, a la hora de actualizar la carpintería de ribera en las playas de Pedregalejo, la Consejería de Cultura, en su resolución de mayo de 2025, sigue sin incluir los astilleros de Pedregalejo, al entender que la actividad "puede realizarse en cualquier ubicación geográfica independientemente de que sea en el litoral o en el interior".

En su resolución del año pasado, la Consejería de Cultura opta por ampliar la protección a la actividad que realizan otros dos astilleros más de la provincia (los de José Pedro González de Almogía y José Cruz de Torre del Mar-Vélez) pero ninguna de las tres instalaciones.

Para Alfonso Sánchez-Guitard, de Astilleros Nereo, lo que el TSJA está diciendo con su auto «es que estamos hablando de la carpintería de ribera de Pedregalejo, que es la que está protegida, por lo que no puedes ejecutar la sentencia diciendo que hay otra en Almogía; no tiene nada que ver y ese creo que es el debate jurídico de fondo».