Vivir en un castillo, en mitad de Málaga, es posible

Asomada al falso túnel de Carlos Haya, en el Camino de Antequera, se encuentra la calle Ortega de Prados, que homenajea a un soldado de los Reyes Católicos, famoso por emular al hombre araña en la toma de Málaga, y que falleció cuando le acertó una flecha, mientras trepaba por los muros de la Alcazaba.

A los conductores que trasieguen por el falso túnel les sonará la calle porque allí vela sus armas una de las casas con más personalidad de Málaga. Alguno dirá que la personalidad es excesiva, y que deja en pañales la hiperversallesca decoración que Donald Trump ha perpetrado en el interior de la Casa Blanca -en lo que, por ahora, ha dejado en pie del inmueble-.

Lo cierto es que era una casa que -aseguraba una leyenda- por sus llamativas hechuras de tarta nupcial del sultán de Brunei servía de muestrario de azulejos y materiales de construcción; pero lo cierto es que está habitada.

La fortaleza

Lo mismo hay que decir de una llamativa vivienda en la que el soldado cristiano Ortega de Prados se habría sentido como en casa y con ganas de trepar por su fachada.

Frontal de la vivienda castillo de Málaga. / A.V.

Recordemos, antes de nada, que en el premiado y divertidísimo documental español de 2017 ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’, su protagonista real, Julita Salmerón, cumple el sueño de tener muchos hijos, un mono y lo más difícil dado el auge del ladrillo: logra vivir en su propio castillo.

Como informan vecinos de la zona de calle Juan Rejano, próxima a La Corta, un audaz constructor, con la ayuda de dos de sus hijos consiguió lo mismo que Julita Salmerón, pero con la diferencia de que la fortaleza a la que se marchó a vivir con sus hijos nació de sus manos y de su ingenio.

Desconocemos si el autor de esta casa de ensueño fue un fan de ‘Exin Castillos’, la popular serie de juguetes que ‘reinó’ en España entre 1968 y 2005, cuando cerró la empresa ‘heredera’ de la original. Es bastante posible porque esta vivienda castillo recuerda a muchas piezas del famoso juguete.

Otro detalle de la casa castillo de Málaga, cerca de La Corta. / A.V.

Lo cierto es que a la fortaleza no le falta un detalle; si acaso el foso, pero cuenta con patio de armas, torre, almenas y, por supuesto, con saeteras, además de algún que otro detalle neogótico.

Cuenta una vecina que la familia original ya no vive en este inmueble dividido en varias viviendas; pero que en alguno de los alhaurines han vuelto a repetir una proeza parecida.

Entre la ‘tarta nupcial’ del falso túnel y este castillo de fantasía, servidor se queda con esta osada y divertida casa ‘almenada’, aunque solo sea para gritar lo inevitable: ¡Ah del castillo!