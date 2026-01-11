La Academia Gastronómica de Málaga reconoce a los mejores restaurantes y profesionales en su gala anual

La Academia Gastronómica de Málaga celebró este sábado noche, 10 de enero, su tradicional gala anual en el Gran Hotel Miramar, una cita ya consolidada en el calendario del sector que volvió a reunir a autoridades, académicos y representantes del mundo gastronómico de la provincia. En el acto se entregaron los Premios 2025 de la institución, un total de ocho galardones que reconocen la trayectoria, el talento y el trabajo diario de restaurantes y profesionales vinculados a la cocina malagueña.

La ceremonia estuvo dirigida por el presidente de la Academia, Manolo Tornay, y contó con la participación de Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior; Alicia Izquierdo, teniente de alcalde delegada de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga; Francisca Caracuel, vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Málaga, y Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga.

De izquierda a derecha: Alicia Izquierdo, teniente de alcalde delegada de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga; Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior; Manolo Tornay, presidente de la Academia; Francisca Caracuel, vicepresidenta cuarta de la Diputación; y Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga. / L.O.

Durante su intervención, Tornay subrayó que estos premios buscan “poner en valor el talento de los profesionales” y reconocer el esfuerzo de un sector que ha contribuido a situar a Málaga como referencia nacional e internacional. El presidente agradeció además el respaldo de Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Les Roches Marbella, Sabor a Málaga y la Diputación de Málaga, así como la colaboración del Gran Hotel Miramar, One2One, Picking Málaga y Jonas Tofterup, Master of Wine.

Galardones

En el apartado de establecimientos, el Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante fue para Restaurante El Puerto, en Casabermeja, dirigido por Juan Jesús Fernández y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Fernández. La Academia distinguió una propuesta centrada en el producto y en la tradición costera, con elaboraciones sencillas que incluyen frituras, pescados a la sal o a la plancha y una amplia selección de mariscos.

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero recayó en Víctor Hierrezuelo, responsable de la cocina de El Chiringuito, en Sedella, en plena Axarquía. Su paso por casas como Arzak, Bardal o Dama Juana, destacó la Academia, se traduce en una cocina que combina raíces y técnica contemporánea. Por su parte, el Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional fue para el Mesón de Andrés, en Fuengirola, un negocio familiar que apuesta por recetario clásico con un toque actual, liderado por Andrés Palacios y María José Valencia.

La lista de premiados se completó con el reconocimiento a El Yerno, que recibió el Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional por su labor en la proyección de la gastronomía malagueña y la visibilidad del producto local. Además, Manolo Alba, de Hermanos Alba, fue distinguido con el Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía, una trayectoria que arranca en los años 80 y que ha mantenido la marisquería como referente, con hitos recientes como el premio a la Mejor Fritura de Boquerones en 2024.

Un momento de la gala / L.O.

En la categoría de merenderos y chiringuitos, el Premio Antonio García del Valle fue para La Taberna del Puerto, en el puerto deportivo de El Candado, por su cocina de toda la vida y su apuesta por el sabor tradicional junto al mar. En cuanto a sala, Marco Trujillo obtuvo el Premio Conde Rudi a la Mejor Sala por su trabajo en Bardal, donde ha acompañado la evolución del proyecto desde sus inicios.

Por último, el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor, en su segunda edición, reconoció a Maychoco, un pequeño obrador artesano de Benajarafe que elabora chocolate bajo la filosofía “bean to bar”, completando el proceso desde el tueste del cacao hasta la tableta final.

La Academia Gastronómica de Málaga, considerada una de las instituciones gastronómicas decanas de España, mantiene con estos premios su apuesta por impulsar el sector y reforzar la identidad culinaria de la provincia, un legado que se remonta a 1977 con figuras como Sebastián Souvirón, Salvador Buendía, Enrique Laza, José Manuel López Peña, Enrique Mapelli y Antonio García del Valle.