La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina

La lucha contra las avispas asiáticas continúa en Málaga. Un desafío que está lejos de mitigarse y que ya afecta a toda la provincia. En Málaga hay dos tipos de avispas invasoras: la oriental (Vespa orientalis) y la Vespa velutina (avispón asiático). Ambas son devastadoras para la biodiversidad, pero la última —la velutina— es especialmente mortífera.

Diferencias entre la avispa corriente y la velutina. | L.O.

A finales de octubre se notificó el avistamiento de Vespa velutina en Alhaurín de la Torre. Ahora, guardas rurales notifican nidos en la capital, con avistamientos en áreas cercanas a zonas habitadas, concretamente en el entorno de Arroyo Pachurraco y en las inmediaciones de la laguna de Jauría de Canes. «Tenemos constancia de presencia de Vespa Velutina . Se adapta mucho mejor al frío y a climas húmedos. Y este invierno que ha sido más frío de lo habitual podría mitigar levemente la presencia de vespa orientalis, cuyas reinas no se preparan tan bien para el frío», afirma Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga.

La Vespa velutina, conocida como avispa asiática, es una especie invasora originaria del sudeste asiático. Se caracteriza por su gran tamaño, su cuerpo oscuro con una franja anaranjada y las patas amarillas. Llegó a Europa a principios del siglo XXI y se ha expandido rápidamente, especialmente en el norte de España.

«Puedo decir con certeza que es un problema que se hará más patente», recalca Zamudio.

La rápida escalada de su presencia preocupa —y mucho— a los apicultores. Es una doble amenaza: para la salud pública y para la biodiversidad local. Además de la velutina, la orientalis ya ha arrasado con apiarios en la provincia. «Sería conveniente que hubiera controles en la zona de la capital debido a que pueden entrar por el aumento de tráfico de contenedores en el puerto de Málaga», advierten desde el Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden.

«Otra especie invasora, Vespa Orientalis, ahora están hibernando las reinas pero pronto volverán y como no se está llevando medidas urgentes, habrá más avispas y por más sitios»,critican.

De hecho, las denuncias públicas se han trasladado a la plataforma Change.org, donde ya más de 76.000 personas han firmado para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente medidas para frenar la expansión de especies invasoras que amenazan a las abejas.

Avispas orientales

Las avispas orientales (Vespa Orientalis) también son un serio problema en la provincia. Mucho más extendidas que la Velutina, la presencia de estas ha crecido un 30% en los últimos años. Con nidos cerca de las viviendas que han provocado picaduras a los residentes.

El periodo de máxima actividad del avispón oriental se extiende entre verano y otoño, coincidiendo con la necesidad de alimentar a sus larvas, que requieren proteína. Esta la obtienen principalmente de abejas, atacando las colmenas y reduciendo drásticamente su población. Esta dinámica tiene efectos devastadores para la apicultura y pone en riesgo la producción de miel.

Las consecuencias de la propagación tanto del avispón oriental como del asiático no se limitan al ámbito apícola. Esta especie también representa una amenaza directa para el sector agrícola, al atacar frutos y cultivos, dejando productos sin valor comercial. Asimismo, su ubicación habitual de los nidos cerca de núcleos urbanos y a ras de suelo incrementa el riesgo de encuentros fortuitos con personas.Si la situación continúa, las abejas podrían estar en riesgo de extinción, lo que supondría un grave problema para la biodiversidad..