El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos

El histórico edificio del Balneario de los Baños del Carmen de Málaga, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), está a punto de concluir la restauración del tejado tras los desprendimientos de tejas sufridos durante varios episodios de fuerte viento registrados durante el mes de marzo del pasado 2025. La incidencia obligó a clausurar la zona de la azotea por motivos de seguridad, que ha permanecido cerrada durante todo este tiempo mientras se tramitaba el proyecto y se organizaban y acometían los trabajos de rehabilitación.

José Luis Ramos, uno de los socios de la concesionaria privada del edificio y que tiene el derecho de explotación como restaurante, explica que el problema se detectó especialmente en la parte sur y este de la cubierta: “Uno de los días fuertes de viento se desprendieron bastantes tejas del tejado. Aquello podía ser peligroso y había que arreglarlo”, asegura.

Ramos estima que en unas semanas empezarán a retirarse puntales y andamios y podrán darse por concluidos los trabajos, en los que los socios han invertido más de 80.000 euros, por lo que ya estudian de qué manera y con qué evento podrían reinaugurar este espacio emblemático.

Cinco o seis meses de trámites con Urbanismo y Cultura para obtener el permiso

El desprendimiento de tejas obligó a actuar con rapidez para evitar riesgos tanto para los usuarios del recinto como para el entorno. Según Ramos, tras detectarse la caída de piezas se contactó con el Ayuntamiento de Málaga y se inició el procedimiento técnico necesario para intervenir en un edificio protegido: “Hablamos con el Ayuntamiento, vinieron de la Gerencia Municipal de Urbanismo y nos hicieron preparar un proyecto”, señala.

Al tratarse de un inmueble catalogado como BIC, la actuación requería no solo el visto bueno del Ayuntamiento, sino también la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La concesionaria presentó el proyecto en Urbanismo y posteriormente fue remitido al organismo autonómico. “Nos hemos pegado cinco o seis meses hasta que dieron el visto bueno”, explica Ramos, que subraya la complejidad del procedimiento al tratarse de una rehabilitación sometida a criterios patrimoniales.

Esta situación de protección del edificio también ha sido determinante a la hora de buscan a la empresa constructora encargada de acometer esta rehabilitación. "No podía ser cualquiera", remarca Ramos. Finalmente, la concesionaria contrató estos trabajos con la empresa Aplomar.

La concesionaria destaca que los trabajos han supuesto una rehabilitación integral de la zona superior, que se ha reconstruido respetando el diseño original. Según explica Ramos, se ha desmontado por completo la estructura y se han instalado tablazones nuevos, siguiendo los parámetros fijados por Cultura. La intervención, añade, cuenta con el visto bueno emitido a instancia de Urbanismo.

Obras en la azotea del restaurante El Balneario, de los Baños del Carmen, edificio BIC / Álex Zea

Tejas especiales

Uno de los elementos clave del proyecto ha sido la reposición del material con tejas idénticas a las originales, una exigencia habitual en intervenciones sobre edificios protegidos. Ramos señala que se ha intentado conservar el máximo posible de la cubierta original. “Hemos recuperado todas las tejas que estaban bien, pero había muchas rotas y partidas. Se ha hecho una reposición con las mismas tejas vidriadas que Urbanismo encontró y utilizó en la rehabilitación del pórtico de la entrada", detalla.

En efecto, el Ayuntamiento acaba de terminar la rehabilitación de la portada de acceso al recinto, también protegida, a través del Servicio de Conservación y Arqueologia de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, que ha actuado sobre los arcos y otros elementos afectados de la estructura. Entre otros trabajos de conservación, se actuó con especial precisión en la reposisión de los elementos cerámicos deteriorados y se recurrió a la empresa Veroam S.A. como proveedora de las tejas que finalmente se emplearon. En esta ocasión, Urbanismo ha facilitado el contacto de esta misma empresa para que la concesionaria pudiera adquirir el material. De este modo, se combina la reutilización de piezas originales con la sustitución de las que estaban dañadas, manteniendo la estética y el valor patrimonial del conjunto.

Con la obra ya en su fase final, la concesionaria espera recuperar la normalidad en una de las zonas más emblemáticas del balneario: la azotea, tras una actuación que ha permitido reforzar la seguridad de la cubierta y proteger la conservación del edificio, en un enclave que sigue siendo uno de los símbolos del litoral oriental de la ciudad.

"Un pozo sin fondo"

Gerardo Lumbreras, otro de los socios que explota el restaurante del Balnerario de los Baños del Carmen, asegura que el deterioro del edificio hace que los gastos de mantenimiento sean constantes. "Esto es un pozo sin fondo", asegura de forma gráfica. Desde siempre, el negocio mantiene una batalla contra los temporales de levante, que dañan de forma recurrente tanto la estructura del inmueble como la actividad hostelera. Muchos episodios de oleaje son tan extremos que han llegado a provocar daños muy severos, hasta el punto de destruir varias columnas a la vez y anegar toda la terraza.

El empresario recuerda que, como concesionaria, la responsabilidad de proteger la actividad y evitar riesgos inmediatos recae en el propio restaurante, aunque insiste en que la dimensión del problema excede las capacidades de un negocio privado.

Los socios defienden que los daños provocados por los temporales no afectan únicamente al negocio, sino a un edificio que forma parte del patrimonio de Málaga. Por ello, reclaman que las administraciones participen en la solución ante un problema que se repite cada año y que amenaza la conservación del conjunto.