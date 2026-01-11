Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña

Era una operación casi imposible. De hecho, tras cuatro tratamientos y año y medio de quimioterapia le dijeron que era inoperable. Elisabeth Roldán, de 39 años, ha empezado este 2026 celebrando un nuevo cumpleaños. Tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón, y pese a que le habían dado pocos meses de vida, la paciente malagueña no se rindió y buscó ayuda. La encontró en Galicia, gracias al cirujano Diego González Rivas, que le ha extirpado en A Coruña un tumor de cuatro kilos.

Elisabeth cruzó España, desde Málaga hasta A Coruña para entrar en el quirófano, que le pusiera salvar la vida y si todo va bien, en pocos días le darán el alta, el primer paso para comenzar a vivir su nueva vida. Se puso en contacto con el doctor González Rivas el pasado 31 de diciembre y el cirujano le contestó el teléfono que tenía que intervenirla lo antes posible: "Vio todos los informes y dijo que no había tiempo".

La operación, realizada el pasado 2 de enero, no fue sencilla. Unas cinco horas de cirugía, en las que el cirujano fue poco a poco despegando el pulmón milímetro a milímetro hasta eliminar al "monstruo", que pesaba unos 4 kilos.