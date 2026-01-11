Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AtascosInundacionesBalnearioAvispa asiáticaPlayasGasolinaLibrosMálaga-CeutaUnicaja
instagramlinkedin

Sanidad

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña

El cirujano coruñés Diego González Rivas ha salvado la vida a Elisabeth Roldán, que tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña que ha vuelto a nacer

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña que ha vuelto a nacer

Atlas News

La Opinión

Era una operación casi imposible. De hecho, tras cuatro tratamientos y año y medio de quimioterapia le dijeron que era inoperable. Elisabeth Roldán, de 39 años, ha empezado este 2026 celebrando un nuevo cumpleaños. Tenía un sarcoma de Ewing en su pulmón, y pese a que le habían dado pocos meses de vida, la paciente malagueña no se rindió y buscó ayuda. La encontró en Galicia, gracias al cirujano Diego González Rivas, que le ha extirpado en A Coruña un tumor de cuatro kilos.

Elisabeth cruzó España, desde Málaga hasta A Coruña para entrar en el quirófano, que le pusiera salvar la vida y si todo va bien, en pocos días le darán el alta, el primer paso para comenzar a vivir su nueva vida. Se puso en contacto con el doctor González Rivas el pasado 31 de diciembre y el cirujano le contestó el teléfono que tenía que intervenirla lo antes posible: "Vio todos los informes y dijo que no había tiempo".

La operación, realizada el pasado 2 de enero, no fue sencilla. Unas cinco horas de cirugía, en las que el cirujano fue poco a poco despegando el pulmón milímetro a milímetro hasta eliminar al "monstruo", que pesaba unos 4 kilos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
  2. Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
  3. La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
  4. Alerta roja por riesgo de inundaciones en Málaga: los móviles vuelven a sonar
  5. El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
  6. La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
  7. Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
  8. El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña

Extirpan un tumor de más de cuatro kilos en el pulmón a una malagueña

La Academia Gastronómica reconoce a los mejores restaurantes y profesionales en su gala anual

La Academia Gastronómica reconoce a los mejores restaurantes y profesionales en su gala anual

La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina

El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos

El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos

Las inundaciones reabren la búsqueda de soluciones para el río Guadalhorce

El parque natural de Málaga con una enorme laguna de 22 hectáreas y restos del Calcolítico: está repleto de flamencos, patos y cigüeñuelas

El parque natural de Málaga con una enorme laguna de 22 hectáreas y restos del Calcolítico: está repleto de flamencos, patos y cigüeñuelas

Málaga registró un diciembre "muy frío", con una temperatura media de 12,9ºC

Málaga registró un diciembre "muy frío", con una temperatura media de 12,9ºC

Problemas de movilidad en los polígonos industriales de Málaga: atascos en hora punta y poco transporte público

Problemas de movilidad en los polígonos industriales de Málaga: atascos en hora punta y poco transporte público
Tracking Pixel Contents