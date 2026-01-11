La gasolina baja en plena cuesta de enero y con las dudas por Venezuela

Los combustibles han iniciado el año con una bajada significativa en sus precios. Es una buena noticia para el bolsillo de las familias, que como es habitual tienen que hacer frente a nuevos impuestos, aplicados justo con el arranque del año y ya en plena cuesta de enero. La incertidumbre sobre el futuro de Maduro y del petróleo venezolano no hace más que abrir nuevas perspectivas en relación al coste de la gasolina para esa mayoría de conductores que aún carece de vehículos 100% eléctricos.

Esta semana era posible repostar en varias gasolineras de la provincia de Málaga con el litro de las gasolinas habituales al filo de 1,26 euros por litro. Eran los casos de las estaciones de servicio antequeranas de Petroprix o Plenergy. Tampoco llegaban a 1,30 los surtidores de Gafisur Antequera o de Galp en la propia ciudad del Torcal.

Llenar el depósito en muchos casos, si atendemos a lo que refleja el portal ministerial geoportalgasolineras.es, donde a diario se pueden observar los precios actualizados, cuesta cinco euros menos que a estas alturas de 2025. Y la tendencia es similar en el gasóleo, si bien es cierto que los usuarios con vehículos que emplean este combustible son conscientes de la presión de Bruselas para que España acabe con los beneficios que mantienen la gasolina a un mayor precio que el diésel.

Si bien los precios en origen del petróleo arrojan muchas incógnitas, a raíz de lo que suceda en Venezuela, en diciembre se incrementó el ruido acerca de la recuperación del impuesto al gasóleo en territorio español. La Comisión Europea exige al parecer la aprobación de esta tasa como condición imprescindible para que el Gobierno central siga disponiendo de los fondos Next Generation.

Pero a la espera de esos cambios, que en Italia acaban de registrarse (el gasóleo es ahora más caro allí que la gasolina), el nuevo año ha comenzado en España con una caída media del 3,5% en el precio de la gasolina, mientras que aún es mayor en el caso del diésel común, con casi un 5% acumulado desde este pasado mes de diciembre.

El precio del gasóleo es el más bajo desde mediados del pasado mes de octubre y aún se mantiene en territorio nacional muy por debajo de los niveles anteriores a la invasión rusa de Ucrania, cuando el litro llegaba a rozar de media los 1,48 euros.