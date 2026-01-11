El Gobierno reconoce que no tiene un protocolo para retirar vehículos pesados averiados de la A-7

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha recriminado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "reconocido que no existe un protocolo para retirar vehículos pesados averiados de la A-7" y asegura que el Ejecituvo ha admitido que existan "atascos de hasta diez horas en Málaga por ese motivo, como ocurrió el pasado 5 de noviembre".

Tal y como ha detallado la formación en una nota de prensa remitida a los medio, "el Ejecutivo de Sánchez ha reconocido en una respuesta parlamentaria por escrito su inacción e incapacidad para acabar con las kilométricas retenciones que se producen a diario en la A-7". Al respecto, ha sostenido que "no es de recibo que el Gobierno sanchista aboque a los malagueños a pasar casi 22 horas de atascos por averías en cinco días".

De esta forma, Pérez de Siles ha insistido en las más de 22 horas "reconocidas por el Gobierno de Sánchez" y registradas en cinco atascos que se produjeron durante los meses de octubre y noviembre, y ha advertido que "llevamos siete años denunciando la situación y la única respuesta es admitir su inacción en la provincia". En este sentido, Pérez de Siles ha indicado que "Málaga no se merece este desprecio que sufre desde Moncloa", puesto que "somos un motor económico al que quieren echar el freno de mano pero no lo vamos a consentir, seguiremos dando voz a todos los malagueños que cada día pasan horas atrapados en las carreteras de la provincia por el sectarismo de Sánchez".

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles. / L.O.

Ante ello, la dirigente popular ha concretado las "actuaciones urgentes" puestas sobre la mesa por las instituciones gobernadas por la formación popular, como el estudio planteado a corto plazo por la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la capital y Rincón de la Victoria. Al hilo, ha portavoz ha remarcado que "tenemos un informe técnico que propone iniciativas por un valor de catorce millones de euros. Para esto no hay dinero, pero sí que lo hay para contentar a sus socios independentistas", ha remarcado Pérez de Siles.

Por último, ha indicado que la formación provincia tiene en marcha las campañas de recogidas de firmas para que el Gobierno de Sánchez "ponga en marcha medidas urgentes para la descongestión de la zona este y para exigir la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el más caro de España y que ha subido desde el 1 de enero por encima de la inflación".