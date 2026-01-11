Málaga se afana en limpiar sus playas de cara a la temporada turística de 2026

La Costa del Sol se esfuerza desde hace años en mantener a punto sus playas también durante el periodo invernal. La creciente ruptura de la estacionalidad turística, que ha permitido batir récord de turistas internacionales durante los meses de enero y febrero en 2025 y 2024, obliga a que los municipios no descuiden ni un minuto la limpieza de los arenales al paso de borrascas tan significativas como Francis. El primer fin de semana del año generó la acumulación de cañas y de otros materiales en playas de Mijas, Casares, Manilva, Estepona, Marbella, Torremolinos o Rincón de la Victoria, como nos han destacado sus respectivos representantes municipales.

La borrasca Francis generó importantes desperfectos en el litoral.

Algunos ayuntamientos no sólo se han esforzado en los primeros días de este nuevo año en retirar el material acumulado en sus tramos de playa, sino que también han puesto en marcha iniciativas públicas para reacondicionar el equipamiento y diversas instalaciones para poder atender a la primera gran avalancha de turistas de 2026. Es el caso de Mijas, que prevé invertir casi medio millón de euros, por lo que ya ha sacado a concurso la adquisición de esos materiales.

En cuanto a la labor de retirar cañas y otros restos orgánicos, por segundo año consecutivo la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha activado un plan específico de recogida «a precio económico», como expresa el presidente del organismo supramunicipal, Manuel Cardeña.

«Estos residuos suponen un serio problema para los ayuntamientos, que han de hacerse cargo de ellos y darles el tratamiento adecuado», relataba el también concejal marbellí. En la segunda semana de enero, el propio Cardeña se reunía con responsables de Urbaser, concesionaria del Complejo Ambiental de Casares, «a fin de reducir los costes del tratamiento de residuos, para que los ayuntamientos no soporten todo ese gasto». Ya el pasado año se trataron en dicho complejo ambiental unos 10 millones de kilos de cañas y algas.

Trabajo intenso en Casares

El Ayuntamiento de Casares trabajaba intensamente este viernes «con medios municipales» para limpiar y reacondicionar sus playas. Sus responsables lamentaban que únicamente se reciba la ayuda de la Mancomunidad e instaban a otras administraciones a que cooperen ante la problemática que se sufre después de cada temporal marítimo.

Las primeras labores en el término casareño se concentraron en el tramo comprendido entre las playas Ancha y Chica, «para continuar posteriormente en la playa de la Torre de la Sal y Piedra Paloma. La edil delegada de Playas en el Consistorio, Noelia Rodríguez, indicó que el objetivo es el de «devolver la normalidad lo antes posible».

Los empleados públicos municipales consideran que son toneladas las cañas a retirar, al tiempo que se tardarán días en reparar los arenales, «donde las fuertes avenidas de agua han provocado la formación de grandes escalones, especialmente en las zonas próximas a las desembocaduras». Rodríguez ha señalado que una vez que concluyan estas tareas se procederá a la «limpieza en profundidad de las playas para eliminar los restos más pequeños de broza y dejar el litoral en condiciones óptimas».

Las masivas avenidas de agua que el pasado domingo se registraban junto a las desembocaduras del río Manilva y de los arroyos Parrilla y La Jornada no sólo han afectado al litoral de Casares, sino también a los de Estepona y el municipio manilveño. En esta última localidad se ha trabajado igualmente con intensidad para reacondicionar los arenales de cara a la próxima temporada turística.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos descartaba «incidencias graves» , pero sí ha generado Francis una gran «acumulación de cañas» arrastradas por el río Guadalhorce, «ya retiradas por la Mancomunidad». Asimismo, el propio Consistorio reconoce que se ha producido «pérdida de arena en la zona del Saltillo».

El concejal delegado de Playas en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz, relató que las escorrentías como consecuencia del paso de la borrasca generó daños en el litoral de su municipio como consecuencia de la acumulación de material arrastrado por los ríos y distintos cauces.

E igualmente Mijas se afana en limpiar sus playas y, hasta el 22 de enero, pueden presentar sus ofertas las empresas interesadas en ser adjudicatarias de la compra de infraestructuras como pasarelas, tarimas de hormigón, módulos específicos o aseos públicos, tal y como ha recordado el edil mijeño de Playas, Daniel Gómez.