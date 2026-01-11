Con Málaga alerta de un "colapso anunciado" por la reordenación del tráfico en Manuel Azaña

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado que "al Partido Popular le crecen los conflictos vecinales derivados del abandono de los barrios y de esa forma de gobierno soberbia que elude el protagonismo y la participación que los vecinos y las vecinas deben de tener en las políticas que le afectan en su vida cotidiana".

En ese sentido, Morillas ha criticado que "la reordenación del tráfico de la plaza Manuel Azaña, va a provocar un colapso anunciado de los barrios colindantes, que va a deteriorar el transporte público y que va a agravar los problemas de movilidad de una zona que ya está bastante saturada y, además, va a tener un impacto directo en la contaminación atmosférica y acústica del entorno", según ha informado el partido en una nota de prensa.

"Estamos hablando de que la Plaza de Manuel Azaña es uno de los principales accesos de la ciudad y, por tanto, cualquier modificación del tráfico va a afectar a barrios como Portada Alta, Los Corazones, Tiro Pichón o Carranque. El equipo de Gobierno de De la Torre, ni ha contado con los vecinos para esa reordenación del tráfico, ni tampoco ha contemplado y previsto el impacto que puedan tener los crecimientos urbanísticos que hay previstos en el entorno o el impacto que pueda tener la puesta en marcha del CaixaForum desde un punto de vista de la movilidad", ha añadido.

Carteles y folletos con la manifestación contra la reordenación al tráfico en la rotonda de la Comisaría / @BarriosMalaga (X)

Morillas ha enmarcado que "el mes pasado, por parte de nuestro grupo, trasladamos a la Comisión de Urbanismo una moción haciéndonos eco de las reivindicaciones vecinales, exigiendo la paralización de esta reordenación y exigiendo también al equipo de Gobierno que pusiera en marcha un proceso de diálogo y de participación vecinal para revisar esa propuesta que había hecho. Sin embargo, nos encontramos con la negativa por parte del Área de Movilidad, por parte del equipo de Gobierno".

"Ahora los vecinos y las vecinas, hartos, han convocado una movilización para el próximo 13 de enero a las 17,30 horas, exigiendo que se paralice esta reordenación. Desde nuestro grupo municipal volvemos a reiterarle al equipo de Gobierno que no puede gobernar dando la espalda a los barrios, que no puede gobernar dando la espalda a los vecinos y a las vecinas y que escuche atentamente a todos esos vecinos que van a salir el próximo 13 de enero a exigir que se paralice la reordenación del tráfico de la Plaza Manuel Azaña", ha concluido Morillas.