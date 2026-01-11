Ayuntamiento
Málaga invertirá 5,1 millones en alumbrar la Feria durante los próximos tres años
El Ayuntamiento licita el contrato por el próximo trienio para el alumbrado y las infraestructuras decorativas del Centro y el Real por 1,7 millones al año
Málaga gastará 5,1 millones de euros en el alumbrado de la Feria durante los próximos tres años. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación por procedimiento abierto del acuerdo marco para el suministro e instalación de infraestructuras decorativas especiales para la Feria de Málaga, con un presupuesto anual que alcanza los 1.706.361,97 euros (IVA incluido).
El acuerdo tendrá un plazo de ejecución de tres años, aunque existe la posibilidad de prórrogarlo por un año adicional, según el Consistorio.
La empresa adjudicataria se encargará tanto del suministro del material de iluminación como de la instalación eléctrica y el montaje de todos los elementos decorativos que dan forma al alumbrado de la Feria.
Entre los trabajos contemplados en el contrato se incluyen la iluminación y lámparas eléctricas; redes de distribución y conexiones de red; luces para alumbrado exterior; faroles y sistemas de alumbrado; instalación eléctrica completa
Estas actuaciones se desarrollarán tanto en el recinto ferial de Cortijo de Torres como en la Feria del Centro, además de las zonas aledañas de ambos espacios.
Portadas
El contrato aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento también contempla el montaje y desmontaje de todas las infraestructuras decorativas, además del suministro y la instalación de las portadas monumentales que se colocan cada año como uno de los elementos más emblemáticos de la Feria de Málaga, sobre todo en el Real.
Ximenez Group es la empresa que se ha encargado de estos trabajos en los últimos años.
