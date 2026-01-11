El parque natural de Málaga con una enorme laguna de 22 hectáreas y restos del Calcolítico: está repleto de flamencos, patos y cigüeñuelas

No hay malagueño ni visitante que se precie que no conozca una de las mayores riquezas naturales de toda la provincia, famosa por su belleza y la amplia presencia de aves que se pueden encontrar en el lugar: la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. Pero lo que no muchos saben es que a apenas 13 kilómetros de esta se localiza otra laguna con toda clase de animales y restos de asentamientos humanos que se remontan al Calcolítico.

Este enclave que se localiza entre los municipios de Alameda y Humilladero es la Reserva Natural Laguna de la Ratosa, una zona húmeda de poca profundidad y aguas salobres cuyo aporte fluvial proviene de las lluvias.

Una laguna de 22 hectáreas rodeada de más de 140 hectáreas protegidas

Esto hace que su laguna, que cuenta con 22,7 hectáreas de extensión y está rodeada a su vez por otras 145 hectáreas de protección adicional, se seque en verano y vuelva a resurgir con las precipitaciones de otoño e invierno y sobreviva así hasta primavera.

Además, este entorno cuenta con la particularidad de mantener uno de los asentamientos humanos más antiguos de la provincia, con hallazgos pertenecientes al Calcolítico y a la época Ibérica.

Reserva Natural Laguna de la Ratosa, en Málaga / Diputación de Málaga

Flamencos, patos y cigüeñuelas: un paraíso para las aves

Pero si este paraje destaca sobre los demás es por la variedad y cantidad de aves que anidan, descansan o invernan en su laguna, convirtiéndose en uno de los entornos más hermosos del territorio malagueño.

Así, la fauna presente en la Laguna de la Ratosa es similar a la localizada en la cercana Laguna de Fuente de Piedra, por lo que es común encontrar flamencos, cigüeñuelas y patos cuchara.

Otras especies de aves y mamíferos que habitan la laguna

A estos se suman otras aves como las anátidas, avocetas, gaviotas y calamones, así como el somormujo lavanco, zampullín cuellinegro, ánade real, pato colorado o la malvasía, una especie en peligro en España y en Europa.

Reserva Natural Laguna de la Ratosa, en Málaga / Diputación de Málaga

De igual modo, en este parque natural que se encuentra rodeado de campos de cultivo y cereales se pueden contemplar una amplia variedad de mamíferos, como conejos, erizos comunes y diversas especies de roedores.