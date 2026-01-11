Los polígonos industriales de Málaga piden una solución para los atascos en hora punta y más transporte público

De un tiempo a esta parte, los atascos se han vuelto cada vez más frecuentes en los accesos y salidas de los 16 polígonos y parques empresariales de Málaga, que concentran a más de 4.000 empresas y la actividad diaria de unos 43.000 trabajadores. El colapso del tráfico se ha convertido en una pesadilla habitual en las horas punta para quienes se desplazan hasta estas zonas, en las que se encuentran uno de cada tres de todos los negocios existentes en la ciudad. Los problemas de movilidad condicionan el funcionamiento de estos epicentros comerciales hasta tal punto que la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma) ha convertido en una de sus principales reivindicaciones la petición de actuaciones para solucionar estos atascos o la necesidad de que se conecten con una mayor oferta de transporte público.

Igualmente, la seguridad y vigilancia, la modernización del viario o la mejora de la conectividad digital son otros de los desafíos pendientes en los parques empresariales de la capital malagueña que destaca un informe de Apoma. A todas estas cuestiones se refiere el reciente estudio como "una serie de retos estructurales pendientes, que condicionan la competitividad y sostenibilidad de los parques empresariales y que requieren una respuesta coordinada por parte de las administraciones públicas".

El desafío de la movilidad

En este sentido, los problemas existentes en relación a la movilidad son resaltados como "uno de los principales desafíos". A este respecto, se señala que "el crecimiento sostenido de Málaga en términos demográficos, turísticos y urbanísticos ha incrementado de forma notable la presión sobre la red viaria, afectando directamente a los accesos y desplazamientos hacia los parques empresariales".

Y, más concretamente, se alerta de una situación en la que están a la orden del día "viales saturados en horas punta, conexiones insuficientes y una oferta limitada de transporte público". Es más, se subraya que tales carencias "penalizan la operatividad diaria de miles de trabajadores y empresas, y evidencian la necesidad de actuaciones estructurales y una planificación a medio plazo acordes al peso real de estas áreas productivas".

Otras necesidades prioritarias

Igualmente, el informe identifica como otras de las "necesidades prioritarias" de los parques empresariales de Málaga "el refuerzo del transporte público, la seguridad y vigilancia, la modernización del viario e infraestructuras, la mejora de la conectividad digital y los procesos de renovación urbana"; y los considera "elementos clave para garantizar la competitividad y la sostenibilidad" en esta 'ciudad productiva'.

Así se señala en el informe de reciente publicación 'Impacto de los Parques Empresariales de Málaga 2025', que en sus primeras líneas reivindica a los polígonos y parques empresariales de Málaga como "una infraestructura económica clave para el funcionamiento de la ciudad".

Se trata de un estudio elaborado, a modo de balance anual, por la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), tomando como referencia datos oficiales del Ministerio de Hacienda y del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Coches estacionados en un polígono industrial de Málaga. / L. O.

Avances en 2025

Además de indicar las principales carencias y necesidades de los polígonos y parques industriales de la capital malagueña, este mismo informe también subraya aspectos positivos de la evolución experimentada en 2025 y pone el foco en otros de sus apartados sobre una serie de avances.

Con vistas a la mejora en 2026 de otras cuestiones pendientes y sin perder de vista lo conseguido estos últimos meses, se lanza el mensaje de que "el balance de 2025 refleja que la interlocución institucional y el trabajo continuado han permitido avanzar en la resolución de algunos retos históricos de los parques empresariales de Málaga" y que "estos avances demuestran que, cuando existe coordinación y voluntad, es posible mejorar la gestión y el funcionamiento de estos espacios productivos".

Entre los principales logros del año pasado, son resaltados "la municipalización del Punto de Concentración de Residuos (PCR) del Guadalhorce, la simplificación del procedimiento de solicitud de vados para naves sin actividad, el inicio de los estudios de movilidad en varios parques empresariales y la autorización de la Fase II del sistema de videovigilancia en los parques de San Luis y La Estrella".

En relación a estos logros, se apunta que "suponen mejoras reales en ámbitos clave como la gestión de residuos, la movilidad, la seguridad y la simplificación administrativa". No obstante, se añade que "el propio alcance del ecosistema empresarial de Málaga —por dimensión, volumen de empleo y actividad económica— evidencia que estos avances, siendo relevantes, no resultan suficientes para responder a todas las necesidades estructurales existentes".

"En este contexto, los parques empresariales deben ser entendidos como ciudad productiva, y como tal requieren una planificación, inversión y atención continuada que permita consolidar lo avanzado y abordar los retos pendientes de cara a 2026", se agrega en este balance.

Valoración del presidente

Las conclusiones de este informe fueron destacadas, al realizar una valoración sobre sus contenidos, por el presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos: “Si los parques empresariales son uno de los principales motores económicos de Málaga, es imprescindible invertir en su mantenimiento y modernización. No hablamos de reivindicaciones aisladas, sino de garantizar que este motor siga funcionando en condiciones adecuadas”, subrayó Cuberos.

Asimismo, el presidente de Apoma insistió en que “los datos son claros" y demuestran que "los parques empresariales no son espacios periféricos, son ciudad productiva". "En ellos se sostiene buena parte del empleo y de la actividad económica de Málaga”, enfatizó Sergio Cuberos.