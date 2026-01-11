Un siglo de graduados sociales y 60 de vida colegial en Málaga

Si en el último año del siglo XVIII nació en España el cuerpo de ingenieros de Caminos y en el XIX buena parte de las profesiones ligadas al ‘novedoso’ ferrocarril, el 17 de agosto de 1925, en plena Dictadura de Primo de Rivera, por medio de un real decreto ley daba sus primeros pasos la de los graduados sociales; aunque todavía no tuvieran esa denominación.

En particular, el real decreto creaba las Escuelas Sociales en nuestro país y estipulaba el programa de estudios, por entonces de tres años, con materias como economía, geografía humana, protección legal de los trabajadores o los seguros sociales. La primera Escuela Social de España fue la de Madrid.

Publicación en la Gaceta de Madrid del Real Decreto Ley de 17 de agosto de 1925 de creación de la Escuela Social, que formaría a la nueva profesión de graduados sociales. / La Opinión

Como recuerda esta semana Eduardo Ruiz Vegas (Antequera, 1962), actual presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, «el gobierno del general Primo de Rivera tenía que abrirse un poco a las nuevas corrientes obreras y, también, por ir gestionando todas esas reclamaciones de tipo social que a principios del siglo XX se iban produciendo».

De esa época, recuerda, son las primeras normas sobre protección de accidentes de trabajo, sobre la seguridad social, las primeras cotizaciones, y otras normas, en medio de una creciente industrialización. «Todo eso iba generando una normativa de tipo social, y no había una profesión que estuviera preparada», argumenta. En 1929, por cierto, se crearía la Escuela Social de Granada, que formaría a varias generaciones de malagueños.

En el caso de Eduardo Ruiz Vegas, que también es licenciado en Historia, explica que estudió «por vocación» la entonces llamada diplomatura de Graduado Social, en la delegación que en Málaga tenía la Escuela Social de Granada.

Primera promoción de diplomados universitarios en Málaga de Graduado Social, en 2008 en la sede colegial, con motivo del XXV aniversario de la promoción. / GREGORIO TORRES

Esta sede malagueña comenzó su andadura en el Muelle de Heredia -esquina con calle Córdoba- en 1980, «antes de que la Universidad de Málaga tuviera sus propios estudios». A partir de 1986, los estudios sociales se incluyen en la Universidad española y la UMA los incorpora en 1990.

Otro paso muy importante para los graduados sociales españoles fue su habilitación para intervenir en los Juzgados de lo Social. En nuestros días, el trío de profesiones jurídicas es la de abogado, graduado social y procurador.

La profesión de graduado social cumple, pues, un siglo. Como destaca Eduardo Ruiz, para explicar en qué consiste, lo más sencillo es atender a «los estudios que nos habilitan para poder ejercer»: el grado universitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. «Son cuatro años estudiando materias de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos. Son muchos créditos universitarios los que hay que superar para obtener el grado», recalca.

Eduardo Ruiz Vegas, en el salón de actos, con los cuadros de los dos presidentes anteriores. / Álex Zea

Una vez superado, detalla que se puede ejercer, bien como profesional libre, o bien colegiarse y trabajar «sólo para empresas, dentro del organigrama de una empresa, porque a lo mejor tiene su propio departamento de Recursos Humanos».

Eduardo Ruiz Vegas se considera un apasionado de su profesión, que tiene una importancia evidente en la sociedad, «porque el tema laboral y de Seguridad Social afecta, prácticamente, a toda la población».

Esto es algo que comenzó a notarse, especialmente, durante la Transición, la etapa en la que la profesión más se desarrolla, porque del llamado Sindicato Vertical franquista «salieron muchos estudiantes de Graduado Social» y surgen los sindicatos.

Nace el Colegio de Málaga

Hace 60 años, el 20 de abril de 1966, se crea el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga, el primero de toda España con carácter provincial. Hasta esa fecha, los profesionales malagueños estaban adscritos al Colegio de Andalucía, con sede en Granada. El primer presidente colegial fue José Miguel Morales. En 1973, por cierto, se sumará Melilla.

La junta directiva del Colegio participa en la procesión de la Hermandad de los Gitanos, de la que el Colegio es hermano mayor honorario. / A.C.Graduados Sociales

La primera sede estuvo en el número 10 de la actual plaza de la Constitución. En mayo de 1975, la sede se traslada al número 2 de la avenida de Manuel Agustín Heredia; por entonces, a un tiro de piedra de la Magistratura, los Sindicatos y la Delegación de Trabajo.

En esos años, los graduados sociales de Málaga ya atienden a más de 14.000 empresas y 100.000 trabajadores, informaban los medios. Málaga será, justamente, la sede en 1980 del I Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Y cinco años más tarde, se aprueba la creación de un servicio de asistencia gratuita o turno de oficio para atender a los trabajadores con menos recursos.

Un momento de la celebración del Noviembre Cultural de 2011, en el Colegio de Graduados Sociales. / La Opinión

El colegio estrenará en 2005 su amplia sede actual, en calle Compañía, 17. Desde 2011, enriquece la oferta de Málaga con su ‘Noviembre cultural’, con actividades de todo tipo. En el salón de actos del colegio, estos días pueden verse carteles de películas y fotos de actores que vieron la luz en un año único para la profesión: 1925.

Málaga, con 800, es el cuarto colegio de España en número de colegiados. En cuanto a la importancia actual de la profesión, Eduardo Ruiz Vegas aporta un dato clarificador: «El 80 por ciento de las pymes en España tienen un graduado social».