Un sistema inteligente analizará en tiempo real la movilidad en 30 municipios malagueños

Un sistema inteligente de cámaras permitirá analizar en tiempo real la movilidad en 30 municipios de la provincia para organizar el tráfico, eventos o actuaciones urbanas. Se trata de uno de los tres proyectos que favorecerán la transformación inteligente de la provincia de Málaga gracias a la Orden Citi (Ciudades y Territorios Inteligentes) de ayudas en especie, enmarcada en la iniciativa Andalucía Smart de la Junta de Andalucía y que coordina la Diputación de Málaga en la provincia. La empresa encargada de desarrollar estos proyectos es INNOVASUR, se encuentra en la fase de análisis y diseño y finalizará en enero de 2027.

De este modo, un total de 88 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga se beneficiarán de la implementación de tres proyectos en el que el prevalecen el uso responsable de la tecnología y de los datos.

El objetivo es poner la tecnología al servicio de las personas y de los ayuntamientos, ayudando a tomar mejores decisiones, planificar mejor los servicios y fomentar una provincia más sostenible, conectada y participativa. De esta manera, los municipios de Málaga podrán planificar mejor sus servicios públicos, mejorar la movilidad y la seguridad en los accesos, escuchar y fomentar la participación ciudadana, aumentar la transparencia y el uso de datos abiertos, optimizar recursos, reducir costes y avanzar hacia un modelo más sostenible. Para ello se han planteado tres proyectos: un Sistema Inteligente de Gestión de Cámaras de Acceso, la Plataforma Smart Málaga Provincia Inteligente (SMART MPI) y un Sistema Inteligente de Participación Ciudadana.

El sistema inteligente de gestión de cámaras de acceso utiliza tecnología avanzada que permite analizar la movilidad y los flujos de entrada y salida en determinados municipios, de manera que se implantará en 30 de los municipios incluidos en el proyecto. Este permitirá conocer la afluencia de vehículos y personas, analizar patrones de movilidad, planificar el tráfico, eventos o actualizaciones urbanas y disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones. Todo ello, además, respetando la privacidad, la seguridad de la información y la normativa vigente.

El segundo consiste en una plataforma digital central que conecta datos, servicios y sistemas de los municipios, integrando información de diferentes instancias municipales, conectando sistemas ya existentes, incorporando datos del Portal de Datos Abiertos y Transparencia de la Diputación de Málaga y permitiendo visualizar la información en cuadros de mando claros y accesibles.

Finalmente, el tercer y último proyecto, sistema Inteligente de Participación ciudadana, consiste en una herramienta digital pensada para mejorar la relación entre la ciudadanía y las administraciones públicas, facilitando la comunicación entre vecinos y ayuntamientos, fomentando la participación y colaboración ciudadana, mejorando la transparencia en la toma de decisiones y ayudando a construir políticas públicas más participativas.

La Orden CITI de ayudas en especie enmarcada en la iniciativa AndalucíaSmart, tiene como objetivo impulsar aquellos proyectos que favorezcan el proceso de transformación inteligente de las ciudades y territorios de Andalucía, especialmente en municipios con menores recursos, como son los de población inferior a 20.000 habitantes. Los proyectos beneficiarios de esta Orden de ayudas se ejecutan y despliegan por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y están cofinanciados por el programa FEDER Andalucía 2021-2027 y las entidades beneficiarias de los proyectos.

Gracias a este programa, los ayuntamientos y entidades locales autónomas menores de 20.000 habitantes de Andalucía pueden capitalizar las oportunidades de la economía digital para mejorar la gestión y vertebrar un mayor equilibrio y cohesión entre todas las infraestructuras urbanas inteligentes de la comunidad.