El ahorro de los malagueños crece casi un 50% desde el Covid por la incertidumbre

El volumen de ahorro en depósitos bancarios que está en manos del sector privado de Málaga (familias y empresas) sigue en el mayor nivel que se recuerda con un total de 36.757 millones de euros a septiembre de 2025. La serie publicada por el Banco de España, etiquetada bajo el epígrafe de ‘Otros sectores residentes’, revela que el ahorro ha registrado una subida del 3% respecto al que se manejaba hace un año. Pero sin duda, la gran comparativa diferencial es con respecto a hace ahora cerca de seis años, con el estallido de la pandemia: el aumento del dinero ahorrado con respecto a aquel entonces (que era de 24.850 millones) ha sido del 47,9%, con una subida, en términos reales, de unos 11.900 millones.

El Colegio de Economistas de Málaga sigue ligando esta dinámica, más allá del incremento de población, a una mezcla entre el efecto «cautela» que preside la evolución del consumo y al «interés» real por el ahorro de hogares y empresas.

«Hay un ‘efecto’ cautela importante. También tenemos un aumento de población y de empleo, con mucha más personas con trabajo que pueden ahorrar más», explica a este periódico el decano de los economistas malagueños, Manuel Méndez. Los depósitos bancarios son para muchos (los perfiles de inversión más conservador) la forma predilecta de ahorro. Serían sobre todo, clientes con edades próximas a la jubilación, tras haber ganado dinero en renta variable o fondos, optan ahora por un ahorro seguro en cuenta corriente, sin descartar a futuro volver a invertir.

En todo caso, el decano de los economistas también percibe que hay personas que optan por el camino contrario y trasladan parte de su ahorro a productos financieros, sobre todo fondos de inversión, ya que con el dinero en una cuenta bancaria, si está inmovilizado por completo, va perdiendo valor conforme sube la inflación.

Un empleado de una empresa teletrabajando desde su casa / EP

A nivel andaluz, Málaga concentra el 22% del ahorro en cuentas bancarias de toda la comunidad, y ocupa la segunda plaza por provincias, sólo superada por Sevilla, donde el sector privado acumula 37.361 millones (un 31% más que en el estallido de la pandemia). En Andalucía, con 162.912 millones, se ha producido una subida de un 34% en estos cinco años.

Y es que el Covid abrió una etapa que, primero con la declaración del estado de alarma, congeló buena parte del consumo (sobre todo el vinculado al ocio) y mantuvo tanto a las familias como a las empresas, en los meses siguientes, en posiciones de gasto muy prudentes (las restricciones de movilidad también limitaron las vacaciones). Todo eso motivó que el volumen de dinero que familias y pymes tenían ingresado aumentara mucho en 2020 y 2021. El ritmo aflojó a partir de 2022, cuando terminaron las restricciones, pero la bolsa de ahorro extra ha aguantado estos años, incluso pese a la escalada de la inflación.

Plazo fijo para seguridad

«Los bancos están ya remunerando mejor el dinero de plazo fijo con tipos de interés del 1,8% al 2,1%. Eso no ocurría hace unos años y hay gente que siempre va a preferir el dinero en cuenta que el producto financiero, porque le da resquemor. Se quedan con esa rentabilidad del plazo fijo que, al menos, les cubre parte de la inflación», señala Méndez.

El decano recalca que existe además una gran preocupación a nivel general en la población debido al complejo marco nacional e internacional. «Se dan muchas casuísticas y circunstancias. A pesar de la bonanza económica, vivimos tiempos complicados y la percepción que hay en la calle es que las cosas no están claras a nivel global (conflictos bélicos, aranceles, etc)», afirma.

El ahorro de los malagueños en depósitos bancarios ha crecido mucho desde la pandemia. | / L.O.

Vivienda y empresas

Según los economistas, otro factor a tener en cuenta es que, con los actuales precios de vivienda, hay gente que querría comprar casa o invertir en el sector inmobiliario y no puede. Habría así un importante número de demandantes que sigue esperando su momento con su ahorro «remansado».

«Los precios en España están subiendo un 11% al año, mientras que en Europa lo hacen un 5%. El problema viene de un déficit de oferta (en Málaga, por ejemplo, faltarían entre 35.000 y 45.000 viviendas) y eso mantiene un ahorro embalsado de potenciales compradores. Hay una demanda insatisfecha que no encuentra respuesta en el mercado, a pesar de que las condiciones hipotecarias son relativamente buenas», dicen.

En cuanto a las empresas, también hay una consigna de «prudencia», lo que se traduce ahora mismo en un flujo moderado de inversiones. En clave nacional, el Colegio de Economistas cree que la «incertidumbre» política o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) «desincentiva» la inversión y el consumo, prevaleciendo el llamado ahorro ‘prevención’.

Con este escenario, la tasa de ahorro en España se mantiene desde hace tiempo en niveles inusualmente altos. Según los datos de Eurostar, la tasa se situó en el 12,4% entre abril y junio, su nivel más alto desde 2009 al margen del periodo inicial de la pandemia en el segundo semestre de 2020 (cuando las restricciones limitaron las opciones de gasto de los hogares y llevaron el porcentaje al 25,6%).

Entre las razones que explican la persistencia de una tasa elevada estaría principalmente el fuerte avance de la renta disponible, impulsada por la mejora del empleo (apoyado por la inmigración) y de los salarios, así como de las transferencias corrientes. A futuro, los expertos creen que el ahorro se mantendrá en niveles altos.