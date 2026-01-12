Atascos en Málaga: el PP exige al Gobierno un calendario de actuaciones en la A-7 este 2026

El PP de Málaga ha exigido este lunes al Gobierno de España que fije un calendario de actuaciones en la autovía A-7 para paliar los atascos en la provincia y lo ejecute a lo largo de este mismo año 2026. Entre las medidas que los populares reclaman, están la ejecución del tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, la necesaria planificación de una nueva ronda en la zona este, o medidas transitorias que permitan atajar los continuos atascos, como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida de la DGT ante accidentes o averías.

Así lo expuso el secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, quien reiteró que la provincia de Málaga “acumula siete años de abandono inversor por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero". En opinión de Carmona, “la ausencia de medidas para atajar el colapso de movilidad en la provincia, incluso de manera transitoria, está frenando el desarrollo de Málaga”.

Una vez más, los problemas de movilidad han sido empleados por el PP de Málaga como uno de sus grandes caballos de batalla, en contraste con lo que defiende el Gobierno central a través de su subdelegado en esta provincia, Javier Salas, quien viene calificando de "demagogia" tales reivindicaciones.

Reacción del Gobierno

En esta línea, fuentes del Gobierno aseguraron este lunes que "el PP continúa con su estrategia de sobreactuación, lo que le convierte en un eterno día de la marmota". En este sentido, recalcaron que "el Gobierno ya tiene en marcha los planes para mejorar la A7 oriental y occidental y también para realizar el tren de la Costa".

Las mismas fuentes subrayaron que "el PP es el partido que jamás ha hecho nada para mejorar la movilidad en la provincia de Málaga", y recordaron que "no lo hizo cuando gobernó en Moncloa, ni lo está haciendo desde la Junta de Andalucía y el resto de administraciones que gobierna". Incluso, defendieron que "el Gobierno de España es el único que ha propuesto medidas y soluciones en las mesas de movilidad en la provincia de Málaga y ninguna de las administraciones dirigidas por el PP ha propuesto absolutamente nada".

"Atascos de hasta diez horas"

En cambio, para reforzar sus críticas al Ejecutivo nacional, el dirigente del PP José Ramón Carmona recordó que "el Gobierno central ha admitido en una respuesta parlamentaria a diputados del PP malagueño que no cuenta con un protocolo para retirar vehículos pesados averiados o accidentados de la A-7, lo que se traduce en atascos de hasta diez horas que sufren los ciudadanos con demasiada asiduidad”.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, quien ha reivindicado un calendario de actuaciones en la A-7 por parte del Gobierno. / PP MÁLAGA

“Ya está bien de tomarle el pelo a los malagueños; el Gobierno ha recaudado en 2025 más de 6.000 millones de euros en impuestos del bolsillo de los malagueños, una cifra de récord que no utiliza, sin embargo, para mejorar la movilidad, tal y como llevamos años reclamándole desde el Partido Popular”, agregó.”.

Otros territorios

En línea con el discurso que viene defendiendo su formación, el secretario general del PP malagueño también puso el foco sobre las actuaciones que el Ejecutivo nacional sí habría llevado a cabo en otros territorios del país, a pesar de que en la provincia de Málaga la “gestión del Gobierno de Sánchez en materia de movilidad es deficitaria, tras siete años sin inversiones ni proyectos”. "La ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años “da a los socialistas la coartada perfecta para desviar las inversiones hacia otros territorios, como Cataluña o el País Vasco, por mero interés político”, añadió.

En este punto, Carmona arremetió contra "la acción sectaria" del Ejecutivo liderado por el PSOE, ya que “sí vemos inversiones en otros puntos del país, como la lluvia de millones para mejorar las carreteras de Cataluña o como ese tercer carril iniciado en la A-8 entre Vizcaya y Cantabria, donde también impulsa al menos un tramo del tren litoral”.

A juicio del dirigente del PP. “el agravio y el veto a Málaga son una constante del Gobierno de Sánchez y Montero desde hace siete años". "Espero que los socialistas malagueños reaccionen y se sumen a las voces internas del partido que ya señalan esta mala gestión del Ejecutivo sanchista”, enfatizó Carmona.