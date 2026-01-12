Bono Alquiler Joven: Andalucía reabre el plazo hasta las 15.000 solicitudes

La Junta de Andalucía reabre este martes el plazo para presentar nuevas solicitudes del Bono Alquiler Joven. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda activará el formulario a partir de las 16.00 horas, después de que se hayan ampliado los fondos con 34,2 millones de euros. La convocatoria permanecerá abierta hasta alcanzar las 15.000 solicitudes. No obstante, la bolsa actual ya cuenta con 8.500 expedientes correspondientes a 2025 que ya han sido tramitados.

El Gobierno andaluz recuerda, a través de un comunicado, que las bases reguladoras de estas ayudas se diseñaron para poder abrir y cerrar el plazo de manera provisional en función del presupuesto disponible y del volumen de solicitudes. La Junta argumenta que este modelo permite agilizar la tramitación, especialmente tras la experiencia de la primera edición, en la que el proceso resultó complejo por los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Bono Alquiler Joven en Andalucía: 250 euros al mes para jóvenes de 18 a 35 años

El Bono Alquiler Joven consiste en una ayuda de 250 euros mensuales dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven de alquiler.

Para acceder a la subvención, es necesario cumplir requisitos económicos:

Ingresos inferiores a tres veces el IPREM si se trata de una persona sola.

si se trata de una persona sola. Hasta cuatro veces el IPREM si se trata de una unidad familiar.

La vivienda o habitación alquilada debe ser la residencia habitual y permanente durante el periodo subvencionable y deberá acreditarse mediante empadronamiento municipal. En caso de unidad familiar, se requerirá certificado de empadronamiento colectivo.

Documentación: contrato de alquiler o compromiso firmado

Entre la documentación exigida, los solicitantes deberán aportar:

Contrato de alquiler de vivienda o cesión de uso , o bien

de vivienda o , o bien Compromiso de contrato firmado por arrendador y arrendatario con las condiciones esenciales.

En los casos de arrendamiento parcial, si el contrato no incluye la cuota de participación, deberá aportarse una declaración responsable.

Límite del alquiler: entre 600 y 900 euros según el municipio

La convocatoria establece límites máximos de renta para poder optar a la ayuda:

Para viviendas: entre 600 y 900 euros según el municipio y el tipo de contrato.

según el municipio y el tipo de contrato. Para habitaciones: entre 300 y 380 euros.

Estos límites no incluyen otros gastos que puedan figurar en el contrato, como garaje, trastero o comunidad.

Cómo solicitar el Bono Alquiler Joven: solo online y por orden de llegada

La concesión se realizará por concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA).

Para tramitarla será necesario:

Certificado digital

Tener instalado AutoFirma

Ante las dudas habituales, la Consejería de Fomento ha publicado en su web un manual para rellenar la solicitud y un documento de preguntas frecuentes para orientar a los solicitantes.