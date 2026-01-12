Cae el falso techo de las oficinas del CSIF en el Ayuntamiento de Málaga y estudian el desalojo de otras dependencias

El falso techo de escayola cayó sobre las oficinas del CSIF en el Ayuntamiento de Málaga el pasado 5 de enero. Desde entonces, efectivos de Bomberos de Málaga realizaron la inspección, desescombro y a la retirada de placas en peligro de caída de esa zona.

Además, elaboraron un informe sobre la situación de las dependencias municipales situadas en la última planta del edificio del Parque, con idea de decidir sobre una eventual evacuación.

El Ayuntamiento ha indicado que se ha hecho inspección ocular estos días y este martes "se van a ejecutar trabajos como la rotura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos". En función de lo que se determine tras dichos trabajos, se procederá a desalojar el resto de dependencias o no.

Desprendimiento del techo

Por otro lado, han detallado que, según el informe de Bomberos, tras una primera inspección se observó que se había caído un trozo del falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados en la zona del CSIF ubicada en la última planta del edificio.

De igual modo, han precisado, se realizó inspección de la zona de la cubierta, tanto por el interior como por el exterior, sin que se encontrara peligro de caída de la misma, aunque sí se detectó agua cayendo a la zona del falso techo, siendo esta afectación la posible causa de la caída del mismo, según el informe de Bomberos.

Los bomberos procedieron al desescombro y a la retirada de las placas de escayola en peligro de caída, recomendando la revisión de las filtraciones de agua y de las placas de las salas aledañas.

Por su parte, Servicios Operativos, en base a lo determinado por Bomberos, está realizando un informe sobre el resto de dependencias de esa zona destinada a las oficinas de diversas secciones sindicales del Ayuntamiento (CCOO, UGT y CSIF; UPLB también las usa puntualmente).

Pendiente de decidir el desalojo de dependencias

Al respecto, han precisado que se ha hecho inspección ocular estos días y este martes se van a ejecutar trabajos como la ruptura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos. En función de lo que se determine tras dichos trabajos, se procederá a desalojar el resto de dependencias o no.

Por último, han indicado que en la zona del CSIF, Servicios Operativos va llevar a cabo la restauración del techo a través del contrato de conservación del edificio.

Críticas del PSOE

El grupo municipal socialista ha criticado este lunes que "la falta de mantenimiento y conservación de los edificios municipales está generando situaciones de grave riesgo, como el derrumbe del techo de las oficinas sindicales del propio Ayuntamiento de Málaga durante las fiestas".

La concejala socialista Begoña Medina recordó que este suceso se produjo en pleno horario laboral y que sólo la casualidad evitó consecuencias personales graves. Además, ha denunciado el deterioro generalizado de los edificios municipales, desde humedades, grietas o problemas eléctricos en colegios y centros ciudadanos, hasta la falta de personal para atenderlos: “Sólo 19 operarios para más de 90 colegios, centros de mayores, edificios históricos y dependencias municipales en los 11 distritos de la ciudad”.

Por ello, la socialista exigirá el próximo lunes un informe completo del estado de todos los edificios municipales, un Plan de Mantenimiento Preventivo y la ampliación urgente de la plantilla de Servicios Operativos.