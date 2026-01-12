Adiós a Rossé: la emblemática discoteca de Málaga cierra tras una década de historia

La discoteca Rossé de Málaga dice adiós de forma definitiva. El emblemático local ha anunciado su cierre a través de sus redes sociales, una noticia que ha sorprendido a sus clientes habituales y ha generado una oleada de mensajes de despedida.

Tras casi una década formando parte de la noche joven malagueña, Rossé echa el cierre poniendo fin a una etapa muy significativa del ocio nocturno en la ciudad. El establecimiento, ubicado en el polígono de San Rafael, ha sido durante años un punto de encuentro para miles de jóvenes.

Por la discoteca han pasado más de 200 artistas y casi dos millones de asistentes a lo largo de su trayectoria, consolidándose como uno de los locales de referencia en Málaga.

En un emotivo comunicado, el equipo de Rossé se despide de su público con palabras cargadas de nostalgia: "Rossé no ha sido solo una discoteca. Ha sido el lugar donde conocimos a personas que hoy son familia. Donde bailamos sin mirar el reloj. Donde vivimos primeras veces que no se olvidan".

El mensaje continúa con una despedida clara y directa: “Hoy bajamos las luces. Hoy cerramos las puertas. Gracias a todos los que formasteis parte de esta historia. Esto fue Rossé”.

Desde la discoteca no se han hecho públicos los motivos del cierre, limitándose a comunicar el fin de la actividad de este espacio que durante años fue considerado por muchos como “un templo” de la fiesta en Málaga.

Oleada de mensajes

La noticia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde cientos de clientes han compartido recuerdos y mensajes de agradecimiento. Comentarios como "Buenas historias tengo yo ahí, simplemente gracias" o "El sitio que me vio crecer, gracias, gracias y gracias" reflejan el impacto que Rossé ha tenido en varias generaciones.