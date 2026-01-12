Sucesos
Una mujer de 25 años es encontrada muerta en Málaga: la autopsia determinará las causas del fallecimiento
Una mujer de 25 años fue encontrada sin vida en Málaga el domingo, y aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia, la autopsia determinará las causas del fallecimiento
Una mujer de 25 años ha sido hallada sin vida este pasado domingo en una calle de Málaga capital, en el distrito de Puerto de la Torre, junto a su vehículo, según han confirmado fuentes policiales.
El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Así, según las citadas fuentes, se está pendiente del resultado de la autopsia, que determinará las causas concretas del fallecimiento.
Llamada por la noche
El sistema Emergencias 112 recibió este pasado domingo un aviso sobre las 21.15 horas alertando de que había una mujer inconsciente en mitad de la calle Alejo Carpentier.
Hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la mujer de 25 años estaba fallecida.
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan