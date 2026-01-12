El restaurante de Málaga ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII: fue propiedad de un fabricante de naipes y de la marquesa de Larios

En pleno centro de Málaga, en una de las calles más visitadas y emblemáticas de la capital, se esconde un hotel instalado en un majestuoso palacio andaluz del siglo XVIII que aguarda en su interior un restaurante convertido en todo un referente gastronómico que, incluso, ha sido recomendado por la Guía Repsol.

Esta construcción que, a pesar de sus siglos de antigüedad, aún mantiene toda la belleza de antaño es el Palacio Solecio y su restaurante Balausta, una construcción situada en la calle Granada que, en su larga historia, ha sido propiedad de un fabricante de naipes, la prima hermana de Picasso e, incluso, la marquesa de Larios.

Un palacio del siglo XVIII en pleno centro histórico de Málaga

Construido por el mismo arquitecto del Puente Nuevo de Ronda y situado en pleno barrio de la Judería, frente a la iglesia de Santiago, este palacio localizado a pocos pasos del Museo Picasso y la Catedral no siempre ha servido de hotel y restaurante, sino que sus orígenes se remontan a 1739.

En un primer momento, esta histórica construcción fue diseñada como casa señorial de Félix Solesio, un maestro naipero nacido en Génova cuyo apellido se castellanizó hasta conocer este lugar como el Palacio Solecio.

El origen del Palacio Solecio y la figura de Félix Solesio

Maestro en la creación de naipes y director de la Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya, este hombre hizo que estas creaciones se popularizaran tanto que, incluso, se exportaran al otro lado del Atlántico.

Palacio Solecio, un hotel-restaurante en un palacio andaluz del siglo XVIII / Palacio Solecio

Así, el Palacio de Solecio se convirtió en residencia del genovés y en su almacén, en el que se guardaban los naipes para que partieran a América.

La arquitectura del palacio y la huella del creador del Puente Nuevo de Ronda

Para ello, este enclave se transformó de forma que los carruajes pudieran entrar, cargar los naipes y salir sin problema por la calle Granada hacia el puerto.

Una obra que se atribuyó a José Martín de Aldehuela, arquitecto del Puente Nuevo de Ronda, y cuyo aspecto original aún se puede contemplar en diversas partes de su fisionomía, como su fachada.

De la familia de Picasso a la Marquesa de Larios

Pero esta no es la única figura destacada que ha hecho del Palacio Solecio su hogar, sino que este emblemático lugar también fue residencia de la prima hermana de Picasso, que, al quedar viuda con siete hijos, recibió este palacio como regalo de sus padres.

Más adelante, vendió esta casa a la Marquesa de Larios, aunque siguió viviendo en el edificio en el conocido como Principal Centro, en lo que en la actualidad son las habitaciones 213 y 214.

Palacio Solecio, un hotel-restaurante en un palacio andaluz del siglo XVIII / Palacio Solecio

Finalmente, durante los últimos años del siglo XX, el edificio se restauró siguiendo criterios de fidelidad histórica para recuperar sus elementos originales y volver a encumbrar una joya arqueológica única para la ciudad.

Esto permitió restaurar sus pinturas murales barrocas del siglo XVIII, que permanecieron ocultas durante más de dos siglos, y todo tipo de aspectos que hoy son memoria viva de Málaga.

Palacio Solecio, hoy hotel boutique en el corazón de Málaga

Finalmente, fue en 2019 cuando el palacio abrió sus puertas como un hotel boutique en pleno corazón de la capital y con una verdadera joya gastronómica en su interior: el restaurante Balausta.

"Es un espacio gastronómico donde la tradición y el culto al producto se unen en un antiguo palacio andaluz del S. XVIII", señalan desde el propio establecimiento, que asegura que cuentan con una cocina marcada por el sabor tradicional y las técnicas de vanguardia, todo ello creado por el chef Sergio Solano.

Balausta, el restaurante que ha convertido el palacio en un referente gastronómico

Así, Solano ha diseñado distintos menús con platos "muy nuestros" que se pueden disfrutar tanto en su patio como en las salas privadas del palacio todos los días de la semana de 13.00 a 15.30 horas y de 19.00 a 22.30 horas.

"Nuestra carta es un homenaje a la cultura gastronómica tradicional Malagueña con un toque vanguardista", recalca este restaurante que ofrece producto local de temporada y los mejores vinos de la región en una mezcla de "tradición y originalidad".