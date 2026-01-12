IES Alfaguar, el instituto de Torrox que marca el camino contra la violencia de género

Se llamaba Pilar y tenía 38 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 4 de enero en un paraje cerca de la localidad jienense de Quesada. Ha sido la primera víctima de la violencia de género este año en España. El asesinato de otra mujer en Olvera (Cádiz) el sábado está por confirmar oficialmente pero el cónyuge ya ha sido detenido.

La violencia de género continúa siendo una triste realidad y desde la educación se trabaja para prevenirla con proyectos como el que lleva a cabo el IES Alfaguar de Torrox, que acaba de ser premiado por el Ministerio de Educación. Este instituto, referente en la lucha contra la violencia machista, ha logrado su segundo Premio Irene por su trabajo constante y firme en esta línea.

«El reconocimiento es muy importante pero lo más relevante es la difusión, que se conozca el proyecto y que otros centros puedan ponerlo en marcha. No queremos otra cosa», expresa la directora del IES Alfaguar, Rosa Torres.

Las leyes amparan hoy que los centros educativos trabajen la prevención de la violencia de género, la igualdad y la coeducación. Pero la clave es cómo se lleva a cabo esta importante tarea.

Instalación en la fachada del IES Alfaguar de Torrox con motivo del 25N. / La Opinión

«Hay que ser constante. No dejar nunca de trabajar. No es cuestión de efemérides, de trabajar sólo el 25N, sino durante todo el año», reivindica esta docente.

Por ello, el proyecto del IES Alfaguar que el Ministerio ha premiado, ‘Urge Ventilar’, reúne actividades para todo el curso y en las que participa prácticamente todo el claustro, además de alumnado y familias.

'Marcha Violeta' de alumnas y alumnos del instituto malagueño Alfaguar en Torrox. / La Opinión

Así trabaja el IES Alfaguar

«‘Urge Ventilar’ es mucho más que un proyecto puntual: es una apuesta continua por la igualdad, la libertad y la solidaridad como ejes de transformación educativa y social». Así lo explica el centro en la propuesta enviada a los ‘Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025’.

El Ministerio de Educación ha valorado todas las actividades que este instituto de Torrox Costa realiza como el concurso fotográfico ‘Te quiero con cordura’, que ya lleva siete ediciones.

Se trata de una iniciativa en la que participan centros de toda Andalucía que busca visibilizar y prevenir la violencia de género.

Las fotografías premiadas cada año se recopilan en un calendario coeducativo, editado en colaboración con el Ayuntamiento de Torrox.

Entrega de premios del concurso del IES Alfaguar 'Te quiero con cordura'. / La Opinión

Otra iniciativa destacada son los vídeos que este instituto realiza centrados en la prevención del acoso escolar y la violencia de género.

De la mano de la productora Malatoma y su director, David Navas, el objetivo de los vídeos que el IES Alfaguar publica cada 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es llegar al mayor número posible de personas.

Campañas impactantes

Así, han realizado campañas con mensajes de mucho impacto como ‘No te das cuenta’, en el que las alumnas vestidas de rojo representaban a las mujeres asesinadas ese año, o ‘Por qué’, en la que directamente se mostraba un cementerio lleno de cruces.

Fotograma de uno de los vídeos del IES Alfaguar para concienciar sobre la violencia de género. / La Opinión

El continuo aumento del negacionismo entre los jóvenes ha llevado a este instituto a cambiar su estrategia y poner el foco en los chicos.

Por eso, su campaña audiovisual del último 25N se tituló ‘Ellos’ y les apelaba directamente.

«Las niñas cada vez detectan antes esos patrones de conducta de la violencia, pero veíamos que los niños se estaban quedando atrás», explica Rosa Torres.

«Este año queríamos que nuestros alumnos varones se pusieran en el lugar de las niñas», añade.

Las Marchas Violetas por el 8M o las instalaciones en la fachada del instituto por el 25N o el 17 de mayo, Día contra la LGTBIfobia, son otras de las actuaciones del IES Alfaguar.

Que la igualdad "empape" el sistema educativo

Aunque reconocen que con cada promoción de alumnado «hay que volver a empezar», esta comunidad educativa no se rinde en su camino hacia la igualdad y ha logrado que su proyecto salga del centro: «Trabajamos a nivel de pueblo, con las asociaciones, con el Ayuntamiento y ahora se ha unido Fdapa, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga».

Rosa Torres subraya que la clave para educar en igualdad es hacerlo de forma transversal, en todas las materias, «que empape por completo el sistema educativo».

Además, se necesita el compromiso del profesorado, que en este caso trabaja más allá del currículum.

«Es una forma de vida que la trasladamos a nuestros centros de trabajo, que es la educación», explica la directora, que lamenta que la formación para los docentes en temas de coeducación e igualdad aún sea voluntaria, por lo que tienen que realizarla en su tiempo libre.

Por ello, es esencial que los equipos directivos se impliquen, que «empujen» para que la comunidad educativa participe y se sensibilice.

Presentación del documental 'Imparables' contra la LGTIfobia realizado por el IES Alfaguar. / La Opinión

Feminismo y lucha contra la LGTBIfobia

En el segundo trimestre, el feminismo será protagonista con el proyecto ‘Visiblemente nosotras’, dedicado este año a Nevenka Fernández, la primera mujer española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual.

Además, llevarán a escena la obra de teatro ‘Amar no es ceder’, del guionista y director Antonio Hernández Centeno.

Por otra parte, este centro malagueño lleva a cabo actividades para luchar contra la LGTBIfobia como los Premios Imparables, que desde hace varios años conceden a personas y colectivos que trabajan porl a igualdad y la libertad, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género.

Frente a quienes ven estas actividades como una forma de ideologizar al alumnado, en el IES Alfaguar recuerdan que la ley les ampara.

No obstante, subrayan que «es importante no trabajar estos valores por imposición. Eso tampoco sirve. Esto es un trabajo paso a paso, muy lento. Y nada por imposición».

Reconocimientos en Torrox

Esta «extraordinaria labor» ha sido reconocida también hace unos días por el Ayuntamiento de Torrox, que ha destacado la mención honorífica recibida en los Premios Irene.

«El instituto Alfaguar de los Llanos es un ejemplo a seguir», ha afirmado el alcalde torroxeño, Óscar Medina, destacándolo como» referente de la excelencia, los valores y la calidad educativa de carácter público en Andalucía».

Acto de reconocimiento del Ayuntamiento de Torrox a este instituto tras lograr su segundo Premio Irene. / La Opinión

Igualmente, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrox y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, ha subrayado el liderazgo de Rosa Torres, «un ejemplo incuestionable en materia de coeducación».

Los Premios Irene del Ministerio de Educación, FP y Deportes han recaído en esta edición en otros dos centros malagueños: el Prácticas número 1, tercer premio en la categoría de Infantil y Primaria, y el IES Ben Gabirol, tercer premio también en la de Secundaria.