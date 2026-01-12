La inversión hotelera en Málaga repunta en 2025 y roza los 310 millones de euros

La inversión hotelera en España registró en 2025 un volumen de 4.275 millones de euros y 194 transacciones incluyendo hoteles existentes, inmuebles para su reconversión a uso hotelero y suelos para nuevos desarrollos, según un avance conocido este lunes del informe 'Inversión Hotelera en España 2025' elaborado por Colliers. ¿Qué papel tiene Málaga en estas cifras? La provincia ha recibido 309 millones de inversión (es el 7,2% de la inversión nacional), de los que dos terceras partes se han dirigido a activos vacacionales de la Costa del Sol.

Las cifras de inversión en Málaga mejoran las del año 2024 (que se quedó en 263 millones) pero están lejos del año récord de 2023, que contabilizó 560 millones.

En España, la inversión se ha concentrado en hoteles existentes, con 159 transacciones que suman un total de 21.767 habitaciones , por un volumen agregado de 3.986 millones de euros (+30% frente a los 3.064 millones de euros registrados en 2024). Las reconversiones a uso hotelero mantuvieron un papel relevante, con un volumen cercano a los 160 millones de euros en 19 transacciones y adicionalmente se cerraron 16 operaciones de suelo para desarrollos hoteleros por un total de 130 millones de euros. Colliers afirma que la industria hotelera española afronta 2026 desde una posición de "fortaleza".

En los últimos cinco años, el mercado hotelero en España ha recibido más de 18.000 millones de euros, superando de forma recurrente los 3.000 millones anuales. 2025 se sitúa como el segundo mejor registro histórico, sobrepasando la barrera de los 4.000 millones de euros, como ya ocurriera en 2018 y 2023.

Canarias vuelve a liderar la inversión hotelera

Por tercer año consecutivo, Canarias vuelve a protagonizar en 2025 la inversión hotelera con 17 transacciones por valor de 1.039 millones y alcanza una cuota del 24% del volumen total. El archipiélago balear con en número similar de transacciones, 18 en total, pero con un volumen de 464 millones de euros, se ha visto influenciado por la ausencia de operaciones de cartera en las islas mediterráneas.

En el segmento urbano, Barcelona lidera con 20 operaciones por valor de 712 millones, con el 17% del volumen total invertido y firmando el segundo mejor registro de la historia. Madrid, sin embargo, ha tenido un papel menos destacado, con 376 millones en 24 operaciones, reduciendo su representatividad hasta el 9%. Según Colliers, esto se debe fundamentalmente a la escasez de activos de gran volumen en venta y no a una falta de interés inversor.

Tras la provincia de Málaga, con los citados 309 millones de inversión, el estudio de Colliers refleja un "creciente interés" por zonas más secundarias, que acumularon el 32% de la inversión total. En el mapa nacional destacan especialmente la provincia de Cádiz (234 millones), Valencia (174) y Sevilla (164).

“El capital no solo busca destinos consolidados, sino que selecciona las ubicaciones dentro de cada mercado, atendiendo a factores como la presión de precios, la disponibilidad de producto y el potencial de crecimiento a medio plazo. Esta aproximación contribuye a explicar la diversidad de operaciones registradas a lo largo del año en las distintas plazas” comenta la directora del segmento de hoteles en Colliers, Laura Hernando.

Los inversores nacionales lideran: el 72% de las operaciones

Los inversores nacionales han sido claros responsables de dinamizar el mercado, materializando el 72% de las operaciones del año. Por segundo año consecutivo, el inversor doméstico se ha proclamado líder absoluto, concentrando el 63% de la inversión total de 2025, equivalente a 2.673 millones de euros.

Dentro de los inversores nacionales destacan las cadenas hoteleras como claros protagonistas, que han firmado 42 operaciones por valor de 1.384 millones y cosechado su mejor registro histórico. El resto de los inversores privados han mantenido su protagonismo con 67 operaciones representativas del 48% del volumen total nacional.

Entre los inversores internacionales, que han protagonizado el 37% del volumen total con 1.602 millones, destaca el liderazgo de fondos franceses, con 345 millones de euros destinados a la adquisición de activos hoteleros en España.

El vacacional bate al segmento urbano y recupera su liderazgo

Según Colliers, tras la ruptura puntual registrada en 2024, se recupera la tendencia de preferencia de los inversores por el segmento vacacional, que concentró el 55% de la inversión hotelera total, 2.336 millones de euros. Sin embargo, el segmento urbano registró un mayor número de transacciones, con 112 activos frente a los 82 del vacacional.

El impulso definitivo del segmento vacacional ha sido el mayor ticket medio de las operaciones, fuertemente influenciado por la venta del Resort Mare Nostrum por 430 millones de euros. Esta transacción, asesorada por Colliers, ha sido la mayor operación de la historia en España para un activo individual.

Perspectivas para 2026

Colliers afirma que la industria hotelera española afronta 2026 desde una posición de "fortaleza". "Durante los últimos ejercicios, el sector ha demostrado una notable capacidad para sostener su desempeño operativo, incluso en contextos macroeconómicos complejos, apoyado en una demanda turística sólida y cada vez más diversificada, y en una oferta que continúa creciendo de forma contenida", señala.

El perfil del inversor continuará diversificándose. Los inversores patrimonialistas nacionales, tanto grupos hoteleros como family offices, previsiblemente mantendrán un papel activo, "apoyados en su competitividad en pricing y en una visión estratégica de largo plazo". Asimismo, cabe esperar una mayor participación de inversores institucionales y fondos soberanos e incluso inversores minoristas a través de vehículos específicos, atraídos por la estabilidad, profundidad y potencial de crecimiento del mercado hotelero español.

“Con unas condiciones financieras más favorables, un pipeline de operaciones relevante y una rentabilidad atractiva frente a otras alternativas, esperamos que 2026 mantenga un tono positivo en la actividad inversora. Nuestro mercado hotelero ha madurado demostrando su liquidez y continúa liderando la inversión inmobiliaria apoyado en dinámicas que van más allá de lo coyuntural. España ocupará sin duda una posición cada vez más relevante en el radar de la inversión hotelera internacional", ha asegurado Hernando.