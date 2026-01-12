IV Trimestre: La vida sigue igual

Octubre

1 de octubre: Seguimos con gente en las playas, en las provincias del interior se registran temperaturas invernales, en algunas, 0 grados.

2 de octubre: El censo electoral en la provincia de Málaga arroja cifras preocupantes porque muchos municipios siguen perdiendo población.

3 de octubre: Nuestros pueblos del interior cada vez tienen menos habitantes, pero ese descenso no es obstáculo para frenar ideas y recuperar el pasado. Cútar, perdido en la geografía provincial, recupera la Fiesta del Monfí, un homenaje a los habitantes de los siglos XVI y XVII.

6 de octubre: Una noticia tranquilizadora para muchas familias que habitan cerca de arroyos y zonas de la periferia: 45 jabalíes y cerdos asilvestrados fueron cazados.

7 de octubre: Nueve pueblos en fase de despoblamiento luchan por su vida. Pese a su situación celebran fiestas y eventos como si nada ocurriera.

7 de octubre: Adiós a los coches de caballos, una estampa típica de la ciudad. Hay opiniones contrarias a la decisión de nuestro Ayuntamiento.

9 de octubre: Un presidente del Oviedo (yo entonces escribía de fútbol) me dijo hace muchos años sin ambages: «si el equipo que presides no marcha bien, echa al entrenador, porque si no, te echan a ti». En el caso del Málaga CF, es que no tiene presidente al que mandar a su casa.

10 de octubre: Las obras del tercer hospital, el de las 800 habitaciones, empezarán en 2026. Y yo que lo vea.

13 de octubre: Una iniciativa: en Arriate (Serranía de Ronda) se inaugura un laberinto. Un detalle más para darse un garbeo. Ha prosperado tanto el municipio, que tiene una festividad del Corpus un mes después de lo habitual, una industria chacinera tradicional y una bodega que elabora un licor propio.

16 de octubre: La Fiscalía de Málaga pide la orden de detención de Abdullah Al- Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef por irregularidades en la gestión del Málaga CF, cárcel incluida.

17 de octubre: Una inversión de algo más de dos millones de euros (la recuperación del Caminito del Rey, que antes era conocido como Balconcillos de El Chorro) ha sido una operación exitosa: ha dado vida a varios pueblos y registra visitas diarias de cientos de personas de todas las procedencias. El impacto anual se eleva a 64 millones de euros.

17 de octubre: Ya se saben qué empresas (una UTE, Unión Temporal de Empresas) construirán el tercer hospital de Málaga. El presupuesto aprobado es de 449.059.710,79 euros. A las ‘lechugas’ y ‘chistorras’ (en el lenguaje de presuntos corruptos) hay que agregar, para que salgan las cuentas, unas monedillas, una de 50 céntimos y dos de 20 céntimos. Las cuentas son las cuentas.

25 de octubre: La transformación del Guadalmedina generará 76.000 metros cuadrados de espacios verdes. De momento hay que invertir 73 millones. Una nonada.

31 de octubre: Carratraca, que nos desilusionó hace unos años porque no había diamantes, va a ser sede del mayor parque temático de la naturaleza. Proyectos no faltan.

Vista aérea en donde se puede ver la renaturalización del río y el paseo fluvial habilitado por la Junta. / ÁLEX ZEA

Noviembre

1 de noviembre: Al que le gusten las castañas no debe dejar pasar cada Primero de Noviembre el día del Tostón de Castañas en el pueblo serrano de Faraján. La castaña es la reina del pequeño pueblo, el único que elabora Jamón de Castaña, una variedad muy apreciada porque los jamones tienen un dulzor único.

4 de noviembre: Málaga necesita 60.000 viviendas.

7 de noviembre: Pese a su pequeñez, Faraján siempre está en primer plano. El día 7, Fiesta de la Matanza. El cerdo ibérico es su protagonista.

10 de noviembre: Nuevo hotel de lujo a la vista: la vieja sede de Telefónica responderá a lo máximo: Hotel de 5 estrellas Gran Lujo.

15 de noviembre: Y las vecinas de Pujerra, que serán muy pocas, decoran su pueblo como lo pueda hacer la capital.

16 de noviembre: Más agresiones sexuales en Málaga. Como no hay castigos de verdad, todo queda igual.

20 de noviembre: El Caminito del Rey tendrá el puente colgante más largo de España en 2026.

Vista del Caminito del Rey, en el Valle del Guadalhorce / L.O.

Diciembre

15 de diciembre: Las tormentas habituales han hecho de las suyas en las playas de San Andrés. A la borrasca, como está de moda, le dimos nombre: Emilia.

16 de diciembre: El Málaga CF gana en Albacete por 1-3. ¿Será verdad?

16 de diciembre: Conmemoramos el 125 aniversario del hundimiento en aguas de Málaga de la fragata alemana ‘Gneisenau’. Un recuerdo permanente de la catástrofe está en el mismo centro de la ciudad, el famoso ‘Puente de los Alemanes’, un obsequio del país germano a los malagueños que intervinieron en el socorro de la marinería.

17 de diciembre: Ya podemos decir braguetazo sin asustarnos. Nuestra rica Academia de la Lengua acepta cada año nuevas palabras malsonantes. Acabaremos admitiendo ‘repanocha’, ‘chochazo’ y ‘chucolomengui’, esta palabreja gitana que tiene una traducción contundente: culo.

17 de diciembre: Málaga necesita 20.000 trabajadores para cubrir sus necesidades. Lo que no asimilo es la cantidad oficial de parados.

18 de diciembre: El futuro edificio de CaixaForum, que se levantará frente a la Comisaría, romperá moldes… suponemos para bien.

18 de diciembre: Más agua, y eso que la Aemet ha previsto para Málaga un año seco.

20 de diciembre: En los malos modos de los que mandan las cosas no mejoran. Se llevan a matar. Cada día peor.

23 de diciembre: La vicepresidenta del Gobierno, la ‘rubia gallega’ que quiere rebajar los horarios de los trabajadores españoles (menos horas que los comunistas de Putin, o sea los suyos, según su partido) no ha conseguido el ‘sí’ de sus ‘amigos’ del Parlamento. Sin embargo, un señor que no es comunista (el dueño de Mercadona), uno de los españoles más ricos, según las informaciones publicadas en los medios de comunicación ha hecho realidad el sueño de la vicepresidenta: más de sus cien mil empleados no solo cobrarán más dinero en la nómina mensual, sino una paguita más al año.

24 de diciembre: Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Comilona. Dentro de unos días, otra comilona más por el Fin del Año. Media España ha estado siguiendo el proceso de revisión del reloj de la Puerta del Sol: su relojero asegura que funcionará como siempre, mientras que la otra mitad de los españoles estará pendiente de Cristina Pedroche, la presentadora de TV, y del traje elegido para lucir el último día del año. Una vez descubierto su atavío, los adelantados se preguntarán por la que repetirá la misma ceremonia el próximo fin de año.

31 de diciembre: El que suscribe no tiene otra meta que la de seguir escribiendo y publicando los lunes… acontecimientos, pequeños o grandes, que he vivido para que no se pierdan en el olvido; como por ejemplo, desde quién fue el primer alcalde de Málaga del Franquismo hasta el último; por ahora, Paco de la Torre. Esa es una historia que espero contar pronto.