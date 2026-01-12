Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga

La cadena alemana de supermercados alemana Lidl ya ha anunciado la fecha de apertura de su nuevo supemercado en Málaga, situado la avenida de Velázquez, número 60, concretamente en el gran local comercial ubicado en el edificio de viviendas que la promotora Vía Célere construyó en el solar que ocupaba el antiguo edificio de la Flex. La inauguración del local de Lidl se producirá el próximo 30 de enero.

El nuevo establecimiento contará con casi 1.300 metros cuadrados de sala de ventas, según ha detallado la cadena este lunes. Los trabajos de reforma del local, que se iniciaron hace unos meses, han sido realizados por la empresa Kocsa Obras y Servicios 2019 SL.

Presencia en Málaga y proyectos

En Málaga, Lidl cuenta con 33 supermercados repartidos por casi la totalidad de la provincia (ahora serán 34) y más de 900 profesionales. La provincia concentra la mayor plantilla de empleados directos de Lidl en Andalucía. La última tienda que inauguró la cadena en la provincia fue en Benalmádena , que generó 30 puestos de trabajo.

La cadena de supermercados ha reforzado de forma notable su contribución a la economía malagueña con un incremento del 18% en su impacto sobre el PIB provincial respecto al año anterior.

En tan solo un ejercicio, la compañía ha sumado más de 56 millones de euros adicionales, pasando de 316,3 millones en 2023 a 37 en 2024, cifra que equivale al 0,95% del PIB total de Málaga.

Así lo refleja el Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, llevado a cabo por la consultora independiente PwC, que analiza de manera detallada la contribución económica y social de la cadena durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

Además, siguiendo con el análisis de PwC, Lidl se consolida como uno de los mayores motores de empleo en Málaga . En solo doce meses, la compañía ha logrado aumentar un 17,5% su impacto laboral, generando más de 7.643 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Esto equivale al 1,01 % del empleo total de la provincia.

La cadena de supermercados cuenta ya con 948 empleados directos en Málaga, lo que la sitúa como la provincia andaluza con mayor plantilla de la cadena y la tercera de toda España, solo superada por Barcelona y Madrid

Lidl inicia 2026 con dos aperturas en España

Lidl va a iniciar el año 2026 con la apertura en este mes de enero de dos nuevos supermercados en España (uno en Madrid y el de Málaga), tras invertir ocho millones de euros y que han supuesto la creación de 68 empleos, según informa la cadena en un comunicado.

En concreto, con estas inauguraciones en Madrid y Málaga, la cadena incorpora más de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial a su estructura, reforzando una red nacional que ya supera los 700 puntos de venta.

Un tienda de Lidl en Andalucía, donde crece el impacto de la cadena en el PIB y en el empleo / L. O. / LMA

Los clientes podrán encontrar en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, que abarca una variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza. Todo ello se complementa con una oferta de referencias regionales, productos de bazar exclusivos y las habituales semanas temáticas de alimentación internacional.

El viernes 23 de enero se abrirá un nuevo punto de venta en el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera 43 en Madrid, que cuenta con una superficie de ventas de más de 1.150 metros cuadrados.

Plan de expansión de Lidl en España

Lidl ha señalado que la materialización de estas aperturas es "clave" para la continuación de su plan de expansión, que se rige por criterios de sostenibilidad y una visión a largo plazo para fortalecer su presencia nacional.

La hoja de ruta de la cadena alemana de supermercados para el ejercicio fiscal 2025 (del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026) contempla una inversión destinada a la inauguración de una cifra cercana a 50 establecimientos en toda España. De estos, alrededor de 40 puntos serán de nueva creación y los restantes se centrarán en la modernización y ampliación de centros existentes.