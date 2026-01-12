Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla

El Boletín Oficial de Provincia publica este lunes 12 la resolución de la convocatoria de propietarios. Se trata de una ayuda que lanza el Ayuntamiento de Málaga dirigida a los propietarios de una vivienda en la capital malagueña y que cuenten con escasos recursos para su mantenimiento habitual.

El presupuesto que ha de financiar la presente convocatoria, asciende a la cuantía de un millón de euros. Esta ayuda prevé beneficiar a unos 5.000 malagueños.

Requisitos

Esta prestación económica podrán percibirla todas aquellas personas pensionistas y las personas desempleadas que posean escasos recursos económicos, siempre que reúnan las siguientes condiciones.

Solo podrá percibirse una ayuda por cada unidad de convivencia, entendiendo por tal el conjunto de personas que cohabitan en una vivienda y como tal figuran empadronadas en la misma .

Además, la suma de los ingresos de la persona solicitante y de quienes convivan con ella no puede superar el IPREM anual vigente en 14 pagas , multiplicado por 1,7 .

el , multiplicado por . Si la solicitud la presenta una persona pensionista que percibe la pensión mínima con complemento por cónyuge a cargo , ese complemento no se tendrá en cuenta para calcular el límite de ingresos.

con , ese complemento para calcular el límite de ingresos. También se excluyen del cómputo las cantidades que reciban pensionistas en situación de dependencia , gran invalidez o situaciones similares destinadas a cubrir la asistencia de terceras personas , así como las prestaciones económicas por dependencia .

, o situaciones similares destinadas a cubrir la , así como las . Por último, es obligatorio tener domiciliados los tributos municipales del IBI y del IVTM. En el caso de las personas desempleadas, también se exige estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante al menos seis meses de los últimos doce anteriores a la solicitud.

Cuantía

La cuantía a percibir por cada persona beneficiaria, que cumpla con los condicionantes previstos en la presente convocatoria será de 200 euros anuales, sin que pueda acumularse o percibirse más de esta cantidad por cada ejercicio.

Plazo

El plazo previsto para la presentación de la solicitud será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Es decir, los malagueños podrán optar a esta ayuda hasta el próximo 22 de enero.

Para ello deberán dirigir sus solicitudes a través de medios electrónicos del Consistorio o, de forma presencial, en las Oficinas de Registro, en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) o en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam).