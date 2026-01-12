El Grupo Mas integra a la cadena malagueña Maskom y su red de 54 supermercados

Las cadenas de supermercados Grupo MAS y Maskom han anunciado este lunes que "unen sus fuerzas" para conformar un gran grupo de distribución de capital 100% andaluz en el sur de España. El grupo resultante (liderado por Mas y en el que se integrará la malagueña Maskom) se consolidará como un motor económico y social del sur del país, rozando los 900 millones de euros de facturación conjunta, más de 250 supermercados y dando empleo a más de 5.600 profesionales.

La operación, según han explicado ambas partes, es "un paso estratégico" para consolidar al nuevo grupo como líder en la provincia de Málaga, alcanzando los 75 supermercados y casi 1.500 profesionales. Grupo Mas, de origen sevillano cuenta en la provincia malagueña con 21 establecimientos bajo las marcas Supermercados MAS, MAS&Go y Cash Fresh, mientras que la malagueña Maskom aporta a esta unión una "sólida" red de 54 supermercados.

La emblemática Maskom, fundada y dirigida por Sergio Cuberos, cuenta con una facturación de 143 millones de euros y un equipo de unos 950 profesionales, que se integran en la estructura de Grupo MAS que, con sus tres marcas (Supermercados MAS, Mas&Go y Cash Fresh) ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 740 millones de euros, más de 200 negocios y una plantilla de 4.600 empleados.

Fuentes del sector han explicado a este periódico que ya se ha firmado un protocolo de integración de ambas compañías, donde el Grupo Mas, al contar con mayor tamaño y facturación, tendrá por tanto una participación mayoritaria y, por consiguiente, el peso decisorio en el devenir de la compañía.

La operación tendrá que ser comunicada ahora a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que la examine y dé su visto bueno, algo que se espera que suceda sin contratiempos. El protocolo alcanzado entre Mas y Maskom tiene hasta el 30 de junio como fecha máxima para su materialización, según han comentado las fuentes. Sergio Cuberos pasará a entrar en el consejo de administración de la empresa, pero el cargo de CEO corresponderá al Grupo Mas.

Nuevo grupo, nueva etapa

"El nuevo grupo va a ser más grande, más competitivo y con un equipo muy preparado. Es una operación muy positiva a nivel estratégico, logístico y de confianza para los proveedores", explican estas fuentes. El rol de Cuberos, hasta ahora CEO de Maskom, en el nuevo grupo seguirá siendo "activo", ya que estará presente en el consejo, donde se decidirá el rumbo de la compañía, aunque lógicamente ya no tendrá el protagonismo en la toma de decisiones.

Está todavía por definir, según han añadido las fuentes consultadas, si una vez que se realice la integración, si las tiendas de Maskom seguirán operando bajo esa denominación comercial o si parte de ellas o todas en su totalidad pasan a operar bajo alguna de las marcas de Mas (MAS, MAS&Go y Cash Fresh)

Dos modelos pero la misma visión de supermercados

"Esta unión supone la integración de dos modelos con una visión y una pasión compartida: supermercados de cercanía, variedad y capacidad de elección, impulso de los productos locales, excelencia en el producto fresco y vocación de servicio a los clientes", han explicado ambas compañías en un comunicado conjunto.

El CEO de Grupo Mas, Jerónimo Martín, ha destacado que esta operación es la unión de dos proyectos y equipos que comparten una misma forma de entender el comercio.

"Al unir nuestras fuerzas con Maskom, no solo crecemos en tamaño, sino en valores. Nuestra ambición es ser el gran referente de supermercados del sur de España, que defienda las marcas, el producto de nuestra tierra, los frescos, y genere empleo estable y de calidad para invertir en un proyecto sólido con visión de largo plazo", ha señalado el directivo.

Un supermercado de la cadena MAS, que ha firmado una alianza de integración con Maskom. / L. O.

Sergio Cuberos: "Es la mejor garantía de futuro"

Sergio Cuberos, por su parte, ha subrayado que esta alianza es "la mejor garantía de futuro" para el proyecto que inició en Málaga hace casi 50 años.

"Ambas casas comparten el respeto por el producto fresco y un compromiso inquebrantable con el territorio, lo que permitirá que, juntos, seamos más fuertes para seguir ofreciendo la máxima calidad, variedad y servicio", ha comentado.

Presencia en Málaga y apuesta por el empleo

Adicionalmente, el plan estratégico del nuevo grupo contiene un "fuerte plan de expansión" por toda la costa malagueña, la capital y el interior de la provincia, sumándose de esta forma al gran crecimiento y dinamismo de la zona.

"Málaga y su provincia son un eje de crecimiento clave para Andalucía y esta alianza permitirá aprovechar al máximo esta oportunidad", han aseverado. Ambas compañías generan más de 5.600 empleos en Andalucía y Extremadura (de los cuales más de 1.500 están en la provincia de Málaga).

Las compañías afirman que las personas están "en el corazón del negocio" y que se apuesta "de manera clara" por el empleo estable y de calidad que impulsa el talento y refuerza el desarrollo profesional, y por el empleo local que genera un impacto positivo en el territorio. Señalan en este sentido que el crecimiento sostenible solo es posible "si se hace de la mano de profesionales comprometidos y formados".

"Hay una apuesta clara no solo por el mantenimiento del empleo sino por el crecimiento constante apoyado en un fuerte plan de expansión. Tanto Grupo MAS como Maskom apuestan firmemente por los proveedores andaluces, ofreciendo productos locales diferenciadores y de gran calidad. Esta alianza reforzará la red de proveedores, con especial foco en los malagueños, facilitando a los clientes una mayor oferta de productos frescos, de temporada, locales y de kilómetro 0", aseguran.

Impulso en la cadena de suministro

Amas empresas han manifestado que la unión de ambas empresas y el plan de crecimiento previsto en la zona supondrá igualmente la inversión en el corto plazo en una nueva plataforma logística de última generación que permita "asegurar la calidad y frescura de los productos, así como un transporte más sostenible y eficiente".