El parque infantil de Málaga con toboganes, camas elásticas y una enorme piscina de bolas: 4.000 metros cuadrados de "diversión sin límites"

Más de 4.000 metros cuadrados de "diversión sin límites" en la capital de Málaga. Es lo que ofrece un parque de atracciones infantil de la ciudad malagueña que abrió sus puertas este pasado mes de octubre y que permite a sus visitantes disfrutar de camas elásticas, toboganes, una gigantesca piscina de bolas y toda clase de juegos y atracciones.

Este enclave que se autodefine como "el mejor parque de bolas de Málaga" es Happy Park, un entorno diseñado para que los menores desde 6 meses hasta 12 años vivan "aventuras inolvidables" a través de sus juegos, laberintos, salas temáticas y circuitos multiaventura.

Zonas de juego y actividades adaptadas por edades

Ubicado en el distrito de Churriana, este parque infantil que está pensando "para el aprendizaje a través del juego" acoge cada jornada a más de 200 niños en cada una de sus zonas diferenciadas por edades, con actividades adaptadas y espacios temáticas para que "cada niño pueda vivir su propia aventura".

Happy Park, el parque de atracciones infantiles de Málaga que ofrece "diversión sin límites" / Happy Park

De ese modo, los menores cuentan con diversas áreas para explorar, como su piscina de bolas XXL, con vario niveles, puentes y túneles; o sus toboganes gigantes, "curvos, en espiral y rápidos".

Camas elásticas, karaoke infantil y zonas creativas

A estos se suman su circuito multiaventura, con rampas, redes, cuerdas y túneles; así como sus camas elásticas y su karaoke infantil. Además, los usuarios podrán disfrutar de un área de construcción Lego para los más creativos, zonas para disfrazarse y máquinas de peluches.

Y para quienes quieran celebrar su cumpleaños o evento en este lugar, dispone de distintas salas temáticas para todas las edades, con opciones como Princesas, Fantasía, Astronauta o Campeones, entre otros muchos.

Normas de acceso y requisitos para los menores

Para poder acceder a este parque de atracciones infantil, los niños menores de tres años y con condiciones especiales deberán entrar acompañados de un adulto.

Los demás menores deberán acceder al parque acompañados de un adulto, que no pagará, aunque no podrá hacer uso de los juegos, aunque sí dispondrá de zonas de descanso desde las que observar los juegos.

Todos los menores que participen en estas actividades deberán tener menos de 12 años y una altura máxima de 1,60 metros; así como usar calcetines para entrar a las instalaciones. En caso de no llevar sus propios calcetines, podrán adquirirlos en el local por un precio de dos euros.

Precios de las entradas según día y duración

El precio de las entradas para este local que se encuentra en la Carretera de la Azucarera Intelhorce número 34, en Málaga capital, depende del día de la semana a la que se acuda el local y la duración de la actividad.

De ese modo, para los niños que vayan a disfrutar de sus actividades durante una hora, el precio es de 10 euros de lunes a jueves y 12 euros los fines de semana, festivos y vísperas.

Para los que prefieran una hora y media de actividades, deberán abonar una entrada de 13 euros de lunes a jueves, que será de 15 euros los fines de semana, festivos y vísperas.

Horarios de apertura del parque infantil

La tarifa de dos horas, por su parte, es de 16 euros de lunes a jueves y de 18 euros los fines de semana, festivos y vísperas.

Unas actividades que estarán disponibles de lunes a viernes de 16.30 a 21.30 horas, mientras que el horario de sábado, domingo y festivos es de 12.00 a 21.30 horas.