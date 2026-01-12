Plaga de ratas en Málaga: Vox acusa al Ayuntamiento de Málaga de recortar la desratización en 2026

La plaga de ratas en Málaga vuelve al centro del debate político. El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado la “grave situación” que, según sostiene, sufren numerosos barrios por la proliferación de roedores en calles y espacios públicos. La formación considera que no se trata de un episodio puntual, sino de un problema “estructural” que afecta a la salud pública y a la calidad de vida de los vecinos. Vox asegura que desde hace más de un año los residentes de diferentes distritos vienen alertando de la presencia constante de ratas en parques, zonas infantiles, contenedores, portales y calles, y que la situación “no ha dejado de empeorar” hasta extenderse de forma generalizada por la ciudad.

“La presencia masiva de ratas en Málaga no es una anécdota ni una exageración, es una realidad que cualquier malagueño puede comprobar en su día a día”, ha afirmado Yolanda Gómez, portavoz adjunta de VOX Málaga. “Estamos hablando de un problema serio de salud pública que el Ayuntamiento del PP se niega a afrontar con la contundencia necesaria”, ha añadido.

Ratas en Málaga “más resistentes”

Uno de los ejes de la denuncia de VOX es la supuesta pérdida de eficacia de los tratamientos. La formación sostiene que expertos en sanidad ambiental y veterinarios llevan tiempo advirtiendo de que las ratas estarían desarrollando resistencia a los rodenticidas.

Según VOX, esta situación sería consecuencia de normativas europeas que, a su juicio, han limitado los productos disponibles y su eficacia. “Las políticas europeas han reducido la eficacia de los rodenticidas al priorizar criterios ideológicos como el bienestar animal o determinados planteamientos medioambientales por encima de la salud de las personas”, ha defendido Gómez, citando directivas como la 2009/128/CE y el Reglamento europeo de Productos Biocidas.

“Directivas como la 2009/128/CE o el Reglamento europeo de Productos Biocidas están teniendo un efecto perverso: las ratas sobreviven, se reproducen y transmiten esa resistencia a nuevas generaciones”, ha insistido la edil.

Yolanda Gómez, portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga. / Vox Málaga

Recorte del presupuesto municipal en 2026

VOX ha centrado otra parte de sus críticas en la inversión municipal. Según la formación, el equipo de gobierno del PP habría decidido reducir la partida de desratización de cara a 2026: de más de 400.000 euros previstos en 2025 a poco más de 300.000 euros el próximo año.

“Es una decisión incomprensible y profundamente irresponsable”, ha afirmado la portavoz adjunta. “Hay más ratas, más resistencia a los tratamientos y más riesgo sanitario, y aun así el Ayuntamiento recorta en un servicio básico que afecta directamente a la salud, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos”, ha añadido.

Ratas en barrios de Málaga: “Ciudad verde” frente a quejas vecinales

La formación también ha cuestionado el contraste entre el discurso municipal y la situación en los barrios. “Nos hablan de sostenibilidad, de ciudad verde y de modernidad, pero la sostenibilidad no puede consistir en proteger más a las ratas que a las personas”, ha señalado Gómez.

“No se puede sacrificar la salud pública para cumplir normativas europeas mal diseñadas y aplicadas sin sentido común”, ha subrayado.

Qué medidas pide VOX contra la plaga de ratas en Málaga

En su comunicado, VOX reclama un cambio de rumbo “urgente” con un paquete de medidas para combatir la proliferación de ratas:

Aumentar la inversión en desratización .

. Exigir resultados y control a las empresas adjudicatarias del servicio.

a las empresas adjudicatarias del servicio. Reforzar la limpieza de contenedores y su entorno.

y su entorno. Revisar el estado del alcantarillado , señalado como foco habitual de roedores.

, señalado como foco habitual de roedores. Cuestionar normativas que, según VOX, están mostrando efectos indeseados sobre la eficacia de los tratamientos.

“No se trata de negar el medio ambiente, se trata de poner por delante la salud humana y la dignidad de los barrios”, ha concluido Yolanda Gómez, añadiendo que “cuando un Ayuntamiento prefiere obedecer sin rechistar a Bruselas antes que escuchar a sus vecinos, algo está fallando. Málaga no puede resignarse a convivir con ratas en la calle como si fuera algo normal”.