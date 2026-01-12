El PSOE celebra el nuevo modelo de financiación: "Málaga recibirá 1.170 millones más al año"

Como era de esperar, el PSOE de Málaga salió este lunes a celebrar el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su secretario general y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, destacó que "la provincia de Málaga recibirá 1.170 millones de euros más de financiación cada año" .

Así lo dijo Aguilar en una rueda de prensa tras la reunión de la interparlamentaria socialista en la sede provincial de la malagueña calle Fernán Núñez. Allí, también exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que defienda los intereses de Andalucía y no rechace estos recursos por hacer política de confrontación junto a Feijóo".

Es más, el secretario general del PSOE de Málaga enfatizó que rechazar esta propuesta por parte de la Junta "solo puede responder a intereses partidistas". "Si lo rechazas solamente es porque pone los intereses de Feijóo y del PP por delante de los andaluces y esto no lo podemos permitir y esta decisión perjudicaría especialmente a la provincia de Málaga ya que los malagueños tendríamos 1.170 millones de euros más de financiación gracias a este modelo de financiación. Cada año 1.170 millones de euros más para los malagueños", defendió.

En su intervención, Aguilar se dirigió de forma directa al presidente andaluz: "¿Por qué nos va a robar a los malagueños estos 1.170 millones de euros por ponerse a hacer política de confrontación junto a Feijóo?".

Y especialmente expresivo se mostró cuando forzó su oratoria para enumerar las consecuencias que, a su juicio, tendría el rechazo de estos fondos: "Por qué nos roba la salud, por qué está dispuesto a robar la educación de nuestros hijos e hijas, una vejez digna a nuestros mayores o inversiones en vivienda para los jóvenes malagueños y malagueñas", se preguntó.

A su vez, el líder socialista proclamó que "con esta financiación podrían acometerse inversiones clave, como el tercer hospital de Málaga, cifrado en unos 600 millones de euros". "Estamos hablando de 1.170 millones de euros cada año que Moreno Bonilla está dispuesto a rechazar", reiteró.

Aguilar también criticó que "las políticas del PP han estado orientadas a la privatización de los servicios públicos" y reclamó que "estos nuevos recursos se destinen a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas de vivienda en la provincia de Málaga".

"Buenísima noticia"

Finalmente, Aguilar señaló que el nuevo sistema de financiación supone una "buenísima noticia para Andalucía", siempre que "el Gobierno andaluz esté dispuesto a aceptarla".

"María Jesús Montero cumple con Andalucía y que lo que se había comprometido lo ha cumplido al pie de la letra", subrayó al sostener que la propuesta convierte a Andalucía en la comunidad autónoma más beneficiada del conjunto de regiones de España.