Urbanismo subraya que las obras de 22 apartamentos turísticos en la Torre de San Telmo son legales

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha asegurado este lunes que las obras de 22 apartamentos turísticos que se llevan a cabo en la calle Torre de San Telmo, en Pedregalejo, están dentro de la legalidad, y se ha comprometido a vigilar la marcha de las obras, así como a hacer un seguimiento a las talas de árboles, por si hubiera que sancionar a la constructora.

"Se ha trasladado a los vecinos las características de las obras que se contemplan en la licencia que se ha expedido para ello, y cuya constructora está realizando conforme a ella, ya que no consta infracción alguna tras la última visita de inspección, el pasado mes de diciembre", informan fuentes municipales, que añaden que se ha trasladado a los vecinos que el Ayuntamiento estará "vigilante", para que las obras se desarrollen "con el menor perjuicio y molestia para los vecinos".

Los vecinos critican el riesgo de desprendimientos del monte de San Telmo, unas antiguas canteras. / La Opinión

Con respecto a la tala de árboles, informan de que Sostenibilidad Medioambiental ha recibido denuncia de la Policía Local presentada por los vecinos por "supuesta eliminación de varios ejemplares". "Es una obra que tiene garantía para tres árboles (2 pinos y un ciprés) y luego hay cuatro secos que se podían eliminar. Se revisará la obra por si se ha infringido la ordenanza", detallaron las fuentes municipales.

Este ha sido el mensaje transmitido a una representación de vecinos afectados por las obras, que se reunió esta mañana en la Gerencia Municipal de Urbanismo con los concejales de Urbanismo y Málaga Este, Carmen Casero y Carlos Conde, respectivamente; quienes estuvieron acompañados por la plana mayor de Urbanismo y por el responsable de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo.

Los vecinos, por su parte, asistieron junto a una representación de las asociaciones de vecinos del Morlaco-Baños del Carmen, Pedregalejo y El Palo, estas dos últimas, firmantes de una denuncia por las obras, de las que se hizo eco este periódico.

Las obras de los apartamentos turísticos tienen lugar en la calle Torre de San Telmo. / A.V.

Sin acceso de ambulancias ni bomberos

Como trasladó a La Opinión Conchita, una de las vecinas afectadas, "no dudamos de que la licencia de obra sea legal, pero no es lógica". En este sentido, resaltó el riesgo que para los vecinos y los propios apartamentos turísticos supone el que por esta calle sin salida no puedan acceder los vehículos de bomberos ni ambulancias, en caso de emergencia, dado que el edificio de apartamentos se encuentra al final del todo.

"Los camiones de las obras entran de esquina a esquina, porque la parte más ancha de la calle mide 3,20 metros, pero a continuación la vía se estrecha más", explicó a La Opinión.

En este sentido, recordó que, recientemente, a causa de unas "llamaradas" por algún fallo eléctrico en un apartamento en la mitad de la calle, llamó a los bomberos, "y tuvieron que subir a pie cinco bomberos y dos policías".

Además, recordó un incendio anterior a una altura mucho más baja que las obras actuales, en el que los bomberos tuvieron que llevar las mangueras "desde abajo, y los vecinos ayudaron con cubos, porque tampoco se puede subir".

Detalle de una del las grietas exteriores en una vivienda en la calle Torre de San Telmo, que los vecinos achacan a las obras de los 22 apartamentos turísticos. / La Opinión

Por otra parte, los vecinos afectados presentaron varias fotografías en las que se aprecian las grietas tanto en el exterior de sus viviendas como dentro de las casas, que achacan a las obras de estos apartamentos que, según les informa personal de la obra, podrían pasar "de 22 a 26", aunque hasta la fecha sean oficialmente 22, indicó Conchita.

A este respecto, esta vecina resaltó que "lo más importante" para los vecinos del entorno "es la seguridad, y nos tememos que eso se va a caer", y mencionó un estudio geológico que habla de la inestabilidad de este monte, que se usó de cantera para las obras del Puerto a finales del XIX.

Por todo ello, los vecinos han reclamado a la GMU que no se les renueve la licencia, algo que tendría lugar el próximo mes de febrero.

"Una imprudencia que no tiene nombre"

Por parte de los colectivos vecinales, Adolfo García, de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, calificó la concesión de esta licencia de obra como "una imprudencia que no tiene nombre". Además, subrayó que la licencia es contraria a los objetivos que marca el Peri de la zona, entre ellos que la intervención que se haga sea lo mínima posible, algo que no cuadra "con 22 apartamentos turísticos y dos plantas de aparcamientos, con micropilotes porque tienen que dar con la roca; es una imprudencia", recalcó.

Para el responsable vecinal, la respuesta del Ayuntamiento no ha sido "convincente" y ha subrayado el caudal de documentación y argumentos que han aportado los vecinos afectados.

La calle Torre de San Telmo, con la obra a la derecha. / La Opinión

Por su parte la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, Gema Delgado, también remarcó la argumentación de los vecinos, y señaló que todos estos problemas se han producido, además de por dar una licencia que no respeta los objetivos del Peri, "porque no ha habido ningún tipo de seguimiento".

Rodrigo Muñoz, representante de la Asociación de Vecinos del Palo, confió por su parte en que esta reunión sirva para que el Ayuntamiento "se ponga las pilas" y calificó a los representantes municipales de "abrumados", ante la avalancha de datos aportados por las vecinas de la Torre de San Telmo.

"Atentado urbanístico y medioambiental"

Tras la reunión de esta mañana, el grupo municipal Con Málaga dio una rueda de prensa delante de la Gerencia de Urbanismo en la que la portavoz adjunta del grupo, la concejala Toni Morillas, denunció “el atentado urbanístico y medioambiental" que a su juicio supone esta obra, por lo que ha pedido la "paralización inmediata".

Toni Morillas, con vecinas de la calle Torre de San Telmo, tras la reunión con Urbanismo. / La Opinión

Toni Morillas criticó por último el que "el equipo de gobierno del Partido Popular, con ese modelo de urbanismo salvaje, de nuevo vuelve a eludir la participación vecinal y vuelve a tolerar, y a permitir, que se ponga en marcha una actuación urbanística que está dañando la arboleda histórica de este entorno y que, además, está generando daño en las vecinas colindantes, tal y como han denunciado los vecinos y las vecinas”.