Se vende el dúplex que muchos sueñan en la Costa del Sol: terraza con vistas al mar y salida directa a la playa en Torrox

Vivir frente al mar, con espacios exteriores y todas las comodidades, es una de las aspiraciones más repetidas en la Costa del Sol. En El Peñoncillo, una de las zonas residenciales más valoradas de Torrox, acaba de salir al mercado un dúplex que reúne muchos de los ingredientes más buscados: vistas abiertas al Mediterráneo, terraza, garaje, trastero y una ubicación privilegiada con acceso directo a la playa. Una oportunidad única en Málaga perfecta para disfrutarla o como inversión segura en una zona con gran proyección.

Dúplex con terraza en El Peñoncillo, Torrox

La vivienda cuenta con 122 metros cuadrados construidos y se distribuye en dos plantas bien diferenciadas. En la planta principal se encuentra un salón amplio y luminoso con salida a una terraza acristalada, un espacio ideal para reuniones familiares o para relajarse durante todo el año. La cocina es independiente y está totalmente equipada, y en esta planta se sitúan también dos baños completos, uno con plato de ducha y otro con bañera, además de un aseo adicional que aporta comodidad al conjunto.

En la planta superior, el dúplex ofrece dos dormitorios, uno de ellos con armario empotrado y una acogedora salita actualmente destinada a zona de descanso. Desde aquí se accede a una amplia terraza que combina zonas cubiertas y descubiertas, perfectamente acondicionada para disfrutar de comidas al aire libre, momentos de ocio o simplemente de las vistas despejadas al mar. La sensación de amplitud y privacidad es uno de los grandes atractivos de esta vivienda.

El inmueble se completa con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio, un valor añadido especialmente apreciado en una zona costera. Además, el edificio dispone de ascensor y se encuentra en una urbanización tranquila, cuidada y con una ubicación excepcional, a escasos pasos de la playa y cerca de todos los servicios necesarios para el día a día.

Este dúplex en El Peñoncillo representa una oportunidad difícil de encontrar: una vivienda amplia, con terrazas, vistas al mar y acceso directo a la playa en una de las zonas más demandadas de Torrox. Ya sea como residencia habitual, segunda vivienda o inversión, se trata de una propiedad que ofrece calidad de vida, ubicación y proyección a largo plazo. Un hogar para disfrutar del Mediterráneo sin renunciar a la comodidad.